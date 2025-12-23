Zárate: CADU ya conoce su camino en la Primera B Metropolitana 2026 y debutará como local

En el Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se realizó el sorteo del fixture correspondiente al Torneo de la Primera B Metropolitana, certamen que Defensores Unidos de Zárate afrontará en la temporada 2026 con renovadas expectativas.

Defensores Unidos de Zárate ya tiene definido el recorrido que deberá transitar en la Primera B Metropolitana 2026, luego del sorteo del fixture realizado en el Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino . El certamen se presenta como un desafío exigente, pero también como una oportunidad para consolidar un proyecto competitivo.

El campeonato se disputará bajo el formato de torneo largo, con dos ruedas y sistema todos contra todos, lo que garantiza un calendario extenso y de alta exigencia para todos los participantes. Cada equipo se enfrentará en condición de local y visitante, priorizando la regularidad como factor determinante a lo largo de la temporada.

Al finalizar el torneo, el conjunto que termine en la primera posición se consagrará campeón y obtendrá el ascenso directo al Nacional B. En tanto, los clubes que se ubiquen entre el segundo y el noveno puesto clasificarán al reducido, instancia que definirá el segundo ascenso a la categoría superior.

El sorteo determinó que CADU tendrá un inicio alentador, ya que debutará como local ante Talleres de Remedios de Escalada en la primera fecha del certamen. Comenzar el torneo en Zárate representa una ventaja significativa, no solo por el apoyo del público, sino también por la posibilidad de sumar desde el arranque y ganar confianza.

El cuerpo técnico considera fundamental convertir la localía en un bastión a lo largo del campeonato, entendiendo que los puntos en casa suelen ser decisivos en torneos largos y parejos como la Primera B Metropolitana.

Expectativas y objetivos para una temporada clave

Con el fixture ya definido, en Defensores Unidos comienza la etapa de planificación fina, que incluye la conformación del plantel, la pretemporada y el análisis detallado de cada rival. El objetivo principal será mantenerse competitivo durante todo el año y llegar a las instancias decisivas con chances concretas de pelear por el ascenso.

La temporada 2026 aparece como una oportunidad importante para CADU, que buscará consolidarse como protagonista de la categoría y dar un nuevo paso en su crecimiento deportivo, respaldado por su gente y por una identidad de juego que le permita sostener resultados a lo largo del tiempo.