"Tu Punto de Bienestar" en Pergamino: una tarde de yoga, música, aromas y experiencias transformadoras

El evento será este viernes, desde las 17:30, en Agora Pergamino.

La profesora de yoga kundalini Graciela Straccio presenta Tu Punto de Bienestar, un evento que se realizará este viernes en Ágora Pergamino, un espacio elegido especialmente para generar un ambiente de calma, naturaleza y conexión.

“Es un punto de encuentro para practicar bienestar”, resume Straccio. La jornada comenzará con una práctica de yoga kundalini al aire libre, guiada por ella y acompañada musicalmente por Lucas Marino Aguirre, quien ambientará la experiencia con sonidos especialmente preparados para la ocasión.

La entrada general tiene un valor de 25.000 pesos e incluye: la clase completa de yoga kundalini, acompañamiento musical en vivo, una degustación de quesos artesanales preparados por Pecorina by Maru, junto con bebidas y vinos para compartir después de la práctica.

Las reservas pueden hacerse a través del Instagram: @pecorinabymaru o enviando un mensaje de Whatsapp al 2477 66-3597 (Graciela Straccio).

Aliados del bienestar

El encuentro estará acompañado por distintas propuestas orientadas al equilibrio físico, mental y energético:

*Pecorina by Maru: degustación artesanal.

*Puentes Centro Holístico: el espacio terapéutico de Straccio.

*Akaya: indumentaria consciente para yoga y uso urbano.

*Otro Cielo – Tarot Evolutivo: con la presencia de Emilia, tarotista y astróloga de Rosario, que ofrecerá sesiones privadas.

*Cueva House: blends de tés naturales para disfrutar durante la tarde.

*La Mutual del Plata: información sobre turismo holístico y experiencias de transformación personal.

*Centro de Marcela Olivieri: terapias energéticas y desintoxicación iónica para limpiar el cuerpo de metales pesados.

*Kalanta: velas y fragancias artesanales que acompañan procesos de bienestar y armonización de espacios.

Algunos de estos servicios serán gratuitos y otros tendrán un costo mínimo, según cada profesional.

Qué llevar para participar de la práctica

Para disfrutar la clase, Straccio recomienda asistir con: Mat de yoga o manta, un almohadón, una manta extra para la relajación.

La convocatoria es a las 17.30, horario en el que se realizará la acreditación y recepción. La clase comenzará poco después, en un entorno natural que invita a “volver a uno mismo”.

Una propuesta para reconectar

“Estamos viviendo momentos desafiantes y necesitamos herramientas para volver a nuestro centro”, expresa Straccio. Tu Punto de Bienestar nace con esa intención: compartir una tarde diferente, nutritiva y transformadora.

La invitación está abierta para quienes deseen experimentar nuevas prácticas, relajarse y disfrutar una jornada de armonía, música y naturaleza.