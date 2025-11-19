miércoles 19 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fin de ciclo: Alfonso Domenech no seguirá en el SAP Team en el TC

    Luego del 31º puesto en Toay, el piloto pergaminense decidió desvincularse del SAP Team y enfocarse en el cierre del año en el TN mientras define su futuro.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de noviembre de 2025 - 14:28
    Alfonso Domenech cerró su etapa con el SAP Team en el Turismo Carretera.

    Alfonso Domenech cerró su etapa con el SAP Team en el Turismo Carretera.

    DARIO GALLARDO

    Dos días después de la penúltima fecha del Turismo Carretera disputada en Toay, el piloto pergaminense Alfonso Domenech oficializó su decisión de no continuar su vínculo con el SAP Team. La determinación llega tras un fin de semana complejo en La Pampa, donde finalizó 31º con el Dodge Challenger del equipo de Villa Gobernador Gálvez.

    Lee además
    Domenech batalló en un fin de semana complicado en Toay y apunta a La Plata.

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC
    Alfonso Domenech peleó por el triunfo hasta las últimas vueltas de la final.

    Alfonso Domenech finalizó segundo en Río Cuarto y va por el subcampeonato

    Domenech debutó este año en la máxima categoría del automovilismo argentino, inicialmente con el RUS MED Team y luego con el SAP Team, pero este martes oficializó a través de una nota de prensa su decisión de “dar un paso al costado por motivos netamente deportivos”, en alusión a la falta de resultados que esperaba alcanzar en su primera temporada dentro del TC.

    El piloto aclaró que la desvinculación se dio en buenos términos y agradeció el trato recibido por Juan Garro, “Gardelito” Fernández, Mario Bruna y todo el grupo de trabajo del SAP Team. Tanto él como su familia y su equipo personal destacaron “la calidad humana” del team santafesino y les desearon el mayor éxito de cara al futuro.

    Fecha adversa en Toay

    La carrera en Toay dejó en evidencia las dificultades que terminaron influyendo en la determinación de Domenech de cara a lo que viene. El pergaminense llegó a la 14ª fecha con expectativas de mejorar sus últimas actuaciones y encarar el cierre de año en ascenso. Sin embargo, la clasificación -afectada por un temporal que alteró drásticamente las condiciones entre grupos- lo relegó al 42º puesto sin posibilidades reales de revertir esa desventaja.

    La lluvia, el viento y la suspensión momentánea de la actividad generaron un escenario desigual: mientras algunos pilotos giraron con pista seca, Domenech debió clasificar sobre un asfalto cargado de agua, con tiempos lejanos frente a los del primer grupo.

    Aun así avanzó de 14º a 11º en su serie y en la final llegó a disputar la posición 27, aunque el desgaste general del auto y el ritmo de la competencia lo relegaron al 31º lugar. El resultado terminó cerrando un fin de semana donde el esfuerzo del piloto y del equipo no alcanzó para contrarrestar las condiciones.

    TN en Mendoza y análisis para 2026

    Tras la desvinculación, Domenech confirmó que disputará la última fecha del Turismo Nacional el 30 de noviembre en Mendoza (está quinto en el campeonato de la Clase 3 y tiene chances matemáticas de alcanzar el subcampeonato). Allí buscará cerrar el año con otro resultado positivo (viene de ser segundo en Río Cuarto), mientras evalúa qué rumbo tomará en 2026: si continuar en una sola categoría o mantenerse en la doble actividad entre TC y Clase 3 del TN, como hizo durante esta temporada.

    Temas
    Seguí leyendo

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Alfonso Domenech finalizó segundo en Río Cuarto y va por el subcampeonato

    Pergamino recibe una nueva edición de la Superliga Federal Senior

    María Rodríguez y Graciela Torres subcampeonas argentinas de rural bike

    Tomás Casquero debutó representando al Club Argentino de Ajedrez

    Gimnasia cerró la Copa Argentina Sub 16 de voleibol con un valioso 20º puesto

    Berta Bonardi subcampeona en Brasil tras una gran semana

    Douglas Haig celebra 107 años de historia, pasión y pertenencia

    Pergamino tuvo triple representación femenina en el SouthFit Challenge 2025

    Douglas ganó en Bahía Blanca y selló el pasaporte a las semifinales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El torneo será el decimocuarto evento de la Liga Regional de Veteranos.

    Pergamino recibe una nueva edición de la Superliga Federal Senior

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Juan Farinati, CEO de Bayer Conosur tuvo a cargo la apertura y cierre de Connetagro.

    Connectagro 2025: cuando el agro se conecta, las oportunidades se multiplican y Argentina crece
    Los padres accedieron al detalle del material utilizado y a la facturación de producto adquirido por la institución educativa.

    Los padres de Cata rompieron el silencio y afirmaron que la explosión de Rancagua "no fue un accidente"

    Bayer Zárate entrenó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte de Buenos Aires

    Bayer Zárate capacitó a futuros bomberos en el 17° Encuentro de Cadetes de la Zona Norte

    El reconocido wedding planner nicoleño Adrián Pavía presentó su libro “Experto en bodas”, una obra que reúne sus más de dos décadas de experiencia en el mundo de los eventos. 

    San Nicolás: Adrián Pavía presentó "Experto en bodas" en el Hotel Colonial ante un gran marco de público

    Este jueves 20 de noviembre a las 9:30, la Municipalidad de San Pedro llevará adelante el acto protocolar oficial por el Día de la Soberanía Nacional, en el histórico paraje Vuelta de Obligado, escenario central de una de las gestas más importantes de la historia argentina.

    San Pedro celebrará el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado, escenario histórico nacional