Fin de ciclo: Alfonso Domenech no seguirá en el SAP Team en el TC

Dos días después de la penúltima fecha del Turismo Carretera disputada en Toay, el piloto pergaminense Alfonso Domenech oficializó su decisión de no continuar su vínculo con el SAP Team . La determinación llega tras un fin de semana complejo en La Pampa, donde finalizó 31º con el Dodge Challenger del equipo de Villa Gobernador Gálvez.

Domenech debutó este año en la máxima categoría del automovilismo argentino, inicialmente con el RUS MED Team y luego con el SAP Team, pero este martes oficializó a través de una nota de prensa su decisión de “dar un paso al costado por motivos netamente deportivos” , en alusión a la falta de resultados que esperaba alcanzar en su primera temporada dentro del TC.

El piloto aclaró que la desvinculación se dio en buenos términos y agradeció el trato recibido por Juan Garro, “Gardelito” Fernández, Mario Bruna y todo el grupo de trabajo del SAP Team. Tanto él como su familia y su equipo personal destacaron “la calidad humana” del team santafesino y les desearon el mayor éxito de cara al futuro.

La carrera en Toay dejó en evidencia las dificultades que terminaron influyendo en la determinación de Domenech de cara a lo que viene. El pergaminense llegó a la 14ª fecha con expectativas de mejorar sus últimas actuaciones y encarar el cierre de año en ascenso. Sin embargo, la clasificación -afectada por un temporal que alteró drásticamente las condiciones entre grupos- lo relegó al 42º puesto sin posibilidades reales de revertir esa desventaja.

La lluvia, el viento y la suspensión momentánea de la actividad generaron un escenario desigual: mientras algunos pilotos giraron con pista seca, Domenech debió clasificar sobre un asfalto cargado de agua, con tiempos lejanos frente a los del primer grupo.

Aun así avanzó de 14º a 11º en su serie y en la final llegó a disputar la posición 27, aunque el desgaste general del auto y el ritmo de la competencia lo relegaron al 31º lugar. El resultado terminó cerrando un fin de semana donde el esfuerzo del piloto y del equipo no alcanzó para contrarrestar las condiciones.

TN en Mendoza y análisis para 2026

Tras la desvinculación, Domenech confirmó que disputará la última fecha del Turismo Nacional el 30 de noviembre en Mendoza (está quinto en el campeonato de la Clase 3 y tiene chances matemáticas de alcanzar el subcampeonato). Allí buscará cerrar el año con otro resultado positivo (viene de ser segundo en Río Cuarto), mientras evalúa qué rumbo tomará en 2026: si continuar en una sola categoría o mantenerse en la doble actividad entre TC y Clase 3 del TN, como hizo durante esta temporada.