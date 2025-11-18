Pergamino fortalece su capacidad de control con nuevos dispositivos de alcoholemia

El subsecretario de Inspección General y Tránsito de Pergamino, Marcos Turrini, mantuvo una importante reunión de trabajo en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con el subsecretario provincial de Planificación y Políticas de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y el director provincial de Control y Fiscalización, Cristian Vázquez.

Mayor seguridad vial en Pergamino “Durante el encuentro avanzamos en una agenda conjunta para el año próximo orientada a mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad y a fortalecer las capacidades locales de control, prevención y formación”, explicó Turrini al finalizar la reunión. En este marco, el municipio recibió dos nuevas herramientas destinadas a optimizar los operativos de alcoholemia: un alcoholímetro homologado, que será utilizado para las mediciones formales y válidas en procedimientos oficiales, y un alómetro, un dispositivo preliminar que permite detectar de manera rápida la presencia de alcohol en el aire espirado. Cuando este último arroja un resultado positivo, se procede a la prueba definitiva con el alcoholímetro.

La incorporación del alómetro representa una mejora significativa para los operativos, ya que agiliza los tiempos de control y posibilita ampliar la cobertura, especialmente en jornadas de gran circulación vehicular.

Mayor seguridad vial en las calles de la ciudad. Programas provinciales Durante el encuentro también se coordinó la implementación en Pergamino de distintos programas que la Agencia Provincial de Seguridad Vial pone a disposición de los municipios. Entre las acciones previstas se incluyen capacitaciones específicas para escuelas, dirigidas a estudiantes y docentes; instancias de formación y actualización normativa para inspectores de tránsito; propuestas de entrenamiento destinadas a formadores viales y repartidores, con foco en la movilidad segura; y campañas de concientización que incluyen la entrega de cascos para promover la seguridad de los motociclistas.

“Todas estas iniciativas forman parte de un trabajo sostenido que busca reducir la siniestralidad, mejorar los controles y fortalecer la educación vial en todos los niveles”, manifestó el responsable del área.

