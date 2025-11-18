martes 18 de noviembre de 2025
    • Pergamino fortalece su capacidad de control con nuevos dispositivos de alcoholemia

    Pondrán en marcha en Pergamino más operativos de control para evitar casos positivos de alcoholemia y mejorar la seguridad vial.

    Por Luciano Zuccarelli
    18 de noviembre de 2025 - 14:52
    Pergamino suma controles para evitar accidentes de tránsito.

    El subsecretario de Inspección General y Tránsito de Pergamino, Marcos Turrini, mantuvo una importante reunión de trabajo en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con el subsecretario provincial de Planificación y Políticas de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y el director provincial de Control y Fiscalización, Cristian Vázquez.

    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Pergamino

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados
    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Mayor seguridad vial en Pergamino

    “Durante el encuentro avanzamos en una agenda conjunta para el año próximo orientada a mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad y a fortalecer las capacidades locales de control, prevención y formación”, explicó Turrini al finalizar la reunión. En este marco, el municipio recibió dos nuevas herramientas destinadas a optimizar los operativos de alcoholemia: un alcoholímetro homologado, que será utilizado para las mediciones formales y válidas en procedimientos oficiales, y un alómetro, un dispositivo preliminar que permite detectar de manera rápida la presencia de alcohol en el aire espirado. Cuando este último arroja un resultado positivo, se procede a la prueba definitiva con el alcoholímetro.

    La incorporación del alómetro representa una mejora significativa para los operativos, ya que agiliza los tiempos de control y posibilita ampliar la cobertura, especialmente en jornadas de gran circulación vehicular.

    Mayor seguridad vial en las calles de la ciudad.

    Programas provinciales

    Durante el encuentro también se coordinó la implementación en Pergamino de distintos programas que la Agencia Provincial de Seguridad Vial pone a disposición de los municipios. Entre las acciones previstas se incluyen capacitaciones específicas para escuelas, dirigidas a estudiantes y docentes; instancias de formación y actualización normativa para inspectores de tránsito; propuestas de entrenamiento destinadas a formadores viales y repartidores, con foco en la movilidad segura; y campañas de concientización que incluyen la entrega de cascos para promover la seguridad de los motociclistas.

    “Todas estas iniciativas forman parte de un trabajo sostenido que busca reducir la siniestralidad, mejorar los controles y fortalecer la educación vial en todos los niveles”, manifestó el responsable del área.

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Tomás Casquero debutó representando al Club Argentino de Ajedrez

    Verano seguro en Pergamino: capacitaron a personal de colonias para la temporada de pileta

    Treinta años de entrega y servicio a Rotary: emotivo homenaje a Sergio Múgica

    Soberanía en debate: llega a Pergamino una charla de Gustavo Campana

    Gimnasia cerró la Copa Argentina Sub 16 de voleibol con un valioso 20º puesto

    Berta Bonardi subcampeona en Brasil tras una gran semana

    Douglas Haig celebra 107 años de historia, pasión y pertenencia

    Día histórico en Rosario con 10.000 hinchas que coparon el estadio de Newells Old Boys en la previa del ascenso.

    Douglas Haig celebra 107 años de historia, pasión y pertenencia

    Por Lucía Armanino

    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Pergamino

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados
    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    La edición 2025 ya tiene nueva fecha: sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas compradas mantienen su validez sin trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, se habilitó un formulario de devolución a través del enlace difundido por la organización.

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal