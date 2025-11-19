La mamá de Catalina Maglio reclamó justicia y apuntó a los responsables de la explosión en Rancagua

Justicia por Cata. “Hoy me pongo la camiseta por mi hija y ¿por qué lo hago? Porque le cambiaron la vida para siempre tanto a ella como a nosotros”, posteó Ángeles Del Valle en su cuenta de Instagram.

La causa judicial por la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua volvió a sacudirse este miércoles tras un posteo realizado por Ángeles del Valle, madre de Catalina Maglio, la nena de 10 años que sufrió lesiones gravísimas y secuelas permanentes en el estallido de la maqueta que simulaba la erupción de un volcán, el 9 de octubre por la noche.

Los padres de Cata rompieron el silencio y afirmaron que la explosión de Rancagua "no fue un accidente"

En una publicación en su cuenta de Instagram (@angyss.dvalle07), la mujer expresó su dolor, su cansancio y el reclamo de justicia por su hija a poco más de un mes de la tragedia que conmocionó a la comunidad educativa y a toda la ciudad. El mensaje volvió a encender el debate en torno a las responsabilidades penales y organizativas de la feria, que actualmente están bajo investigación en la Fiscalía Nº 1.

“Hoy me pongo la camiseta por mi hija y ¿por qué lo hago? Porque le cambiaron la vida para siempre tanto a ella como a nosotros”, escribió Del Valle, aludiendo directamente a las personas que participaron en el armado y manipulación del experimento que utilizó productos que —según afirma— “no estaban permitidos”.

“Acá nadie está juzgando a la institución; acá solo culpamos a las tres personas que sabían que lo que estaban utilizando en el experimento no estaba permitido usarse”, remarcó. Y agregó: “A raíz de eso hoy mi hija está como está, y cada persona que habla diciendo que se pone la camiseta por la escuela lo hace porque no le pasó a sus hijos. Ahí pusieron en riesgo no solo a mi hija, sino a toda esa gente que concurrió a la feria de ciencias, y lamentablemente la más perjudicada fue Cata”.

El estallido se produjo en el patio del edificio escolar cuando una maqueta de volcán explotó en medio de la actividad, provocando múltiples heridos. Catalina fue la más afectada, con lesiones en el rostro y con riesgo de perder la vida. Fue trasladada en estado crítico al Hospital Interzonal de Pergamino y en cuestión de minutos la derivaron en un vuelo sanitario al Hospital Garrahan. Desde entonces atravesó cirugías, tratamientos y un largo proceso de recuperación que continuará durante meses.

“Como padres de Cata solo reclamamos lo que es justo: justicia por Cata, y que paguen los que tienen que pagar. Nada más por decir”, publicó Del Valle, al pedir que su mensaje se difunda entre quienes acompañan a la familia desde el primer día.

La investigación penal avanza en la sede del Ministerio Público Fiscal, donde este lunes fueron notificadas las tres personas involucradas del procesamiento dictado en la causa por lesiones gravísimas culposas. Las pericias técnicas, las declaraciones testimoniales y los informes médicos ya forman parte del expediente que será elevado a juicio una vez completados los pasos procesales.

Mientras tanto, el reclamo social por la responsabilidad en la tragedia sigue creciendo, al igual que las muestras de apoyo a la familia Maglio–Del Valle. Según expresó la mujer, son “muchas las personas que hoy están con Cata”, acompañándola en una recuperación que será larga y difícil, pero que la comunidad sigue de cerca desde el momento de la explosión.