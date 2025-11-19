miércoles 19 de noviembre de 2025
    • Un motociclista provocó un siniestro vial y huyó dejando herido a su acompañante

    El motociclista, que conducía el rodado, abandonó la escena del siniestro tras provocarle lesiones a quien trasladaba en la motocicleta.

    19 de noviembre de 2025 - 21:23
    El hombre de 70 años fue asistido por los integrantes de la ambulancia de Same tras caer en la moto sobre la cinta asfáltica en calle Intendente Biscayart.

    El hombre de 70 años fue asistido por los integrantes de la ambulancia de Same tras caer en la moto sobre la cinta asfáltica en calle Intendente Biscayart.

    LA OPINION

    Un grave siniestro vial ocurrió en la tarde de este miércoles en inmediaciones de Intendente Biscayart y San Nicolás, frente a un salón de eventos. Un motociclista que circulaba en presunto estado de ebriedad perdió el control del rodado y desató una caída que terminó con su acompañante herido, para luego escapar del lugar sin prestarle asistencia.

    Según indicaron testigos que se encontraban realizando actividad física en el terraplén, el conductor —un hombre de alrededor de 35 años— manejaba una motocicleta a alta velocidad desde la altura del Club Juventud hacia avenida Rocha, aprovechando la pendiente del terraplén.

    Al intentar descender de manera brusca hacia la calle Biscayart, efectuó una maniobra imprudente que provocó que la moto derrapara y se estrellara contra la calzada.

    Embed

    El acompañante, un hombre de unos 70 años, reconocido por su presencia habitual en la peatonal de Pergamino, salió despedido varios metros y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, quedando tendido en el suelo y visiblemente aturdido.

    Vecinos del sector y corredores que entrenaban en el terraplén acudieron de inmediato para asistirlo, mientras otros llamaron al SAME. La ambulancia llegó en aproximadamente cinco minutos y los profesionales de la salud brindaron las primeras atenciones a la víctima, que presentaba un traumatismo en la zona craneal.

    Escapó el motociclista

    Sin embargo, antes de la llegada del personal médico, el motociclista decidió huir del lugar, abandonando a su acompañante herido sobre la calzada. Los testigos aseguraron que dejó la moto tirada por algunos segundos, evaluó la situación y escapó rápidamente caminando hacia la zona del barrio Kennedy.

    La Policía acudió al lugar minutos después y ahora trabaja en la identificación del conductor fugitivo, quien podría enfrentar cargos por abandono de persona y conducción temeraria, entre otras infracciones.

    También se analizarán cámaras cercanas y el testimonio de quienes presenciaron la maniobra fallida.

    El acompañante fue trasladado para estudios complementarios y permanece en observación, a la espera de determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

