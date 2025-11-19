miércoles 19 de noviembre de 2025
    • Pergamino recibe una nueva edición de la Superliga Federal Senior

    Con la participación de 18 equipos, la ciudad vuelve a convertirse en epicentro del fútbol senior con una competencia que combina deporte e integración.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de noviembre de 2025 - 13:25
    El torneo será el decimocuarto evento de la Liga Regional de Veteranos.

    SUPERLIGA FEDERAL SENIOR

    La ciudad de Pergamino será sede, una vez más, de un destacado evento deportivo dentro de la categoría senior de fútbol. Desde el viernes al domingo próximo se desarrollará la Superliga Federal de Fútbol Senior, un torneo que continúa consolidándose en el calendario nacional.

    Será la decimocuarta ocasión desde 2020 en la que la Liga Regional de Veteranos -institución pionera en la organización de competencias de fútbol senior- lleve adelante un evento que refleja un trabajo sostenido y despierta el creciente interés del público futbolero que acompaña a esta organización fundada en 2017.

    El deporte genera vínculos que perduran, y esta nueva edición de la Superliga Federal no solo atraerá actividad deportiva a Pergamino, sino también una variedad de propuestas sociales y gastronómicas que enriquecerán la experiencia. Además, el torneo se verá jerarquizado por la participación de equipos de Uruguay, que sumarán su presencia a la competencia.

    18 equipos y 3 categorías

    En total, 18 equipos formarán parte del certamen, provenientes de Pergamino, Rancagua, Tacuarí, Colón, Junín, Salto, Piedritas, Pilar y San Pedro, además de Santa Clara de Olimar y Jovatos FC, ambos de Uruguay.

    La competencia contará con tres categorías: M35, M45 y M50, completando el tridente de divisiones que da continuidad a un proyecto iniciado hace seis años y que ya acumula una importante trayectoria: 1 Encuentro Nacional de Veteranos, 5 Copas Buenos Aires, 4 Torneos Federales, 2 Ligas Sudamericanas y 1 Copa América.

