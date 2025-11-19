miércoles 19 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Profundo pesar en el golf de Pergamino por la muerte del aficionado Lee Hoo Am, histórico socio del Club Sirio

    El Club Sirio Libanés expresó su profundo dolor por el fallecimiento del golfista aficionado Lee Hoo Am, vecino de Pergamino y muy querido en la comunidad deportiva local.

    19 de noviembre de 2025 - 21:50
    El golf del Club Sirio lamenta la pérdida del deportista aficionado de 71 años de edad.

    El golf del Club Sirio lamenta la pérdida del deportista aficionado de 71 años de edad.

    LA OPINION

    La comunidad del golf pergaminense atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Lee Hoo Am, un aficionado de larga trayectoria y figura muy apreciada entre socios y jugadores del Club Sirio Libanés. Su partida generó un hondo impacto en el ambiente deportivo local, donde era reconocido por su compañerismo y su pasión por el juego.

    Lee además
    El joven golfista nicoleño Nicanor Raminger, formado en el San Nicolás Golf Club, cumplió uno de sus grandes objetivos: fue incorporado por la universidad estadounidense Missouri Valley College

    Nicanor Raminger nacido en San Nicolás jugará al golf universitario en Estados Unidos
    Alfonso Domenech cerró su etapa con el SAP Team en el Turismo Carretera.

    Fin de ciclo: Alfonso Domenech no seguirá en el SAP Team en el TC

    El Club Sirio Libanés de Pergamino manifestó públicamente su consternación por la muerte de Lee Hoo Am, golfista aficionado de origen coreano, de 71 años de edad, nacionalizado argentino hace décadas y con una fuerte vinculación con la vida social y deportiva de la institución.

    Lee Hoo Am era conocido por su amplia trayectoria comercial en la ciudad de Pergamino con locales en la zona céntrica que eran de su propiedad.

    Pesar del club Sirio

    A través de sus redes sociales, el club publicó un emotivo mensaje de despedida que rápidamente fue acompañado por múltiples expresiones de afecto de socios, amigos y deportistas que compartieron con él infinidad de jornadas en la cancha.

    “Nos toca despedir con mucho dolor a un gran y querido golfista”, expresaron desde la entidad.

    En el recordatorio institucional destacaron su calidez humana, su presencia permanente en cada salida y su inconfundible humor, reflejado en las frases y anécdotas que lo convirtieron en una figura entrañable dentro del grupo de jugadores. “Lee, te vamos a extrañar en cada salida a la cancha, en cada hoyo 19 y en cada historia compartida entre amigos. Seguirás presente en quienes tuvimos la suerte de vivir tantas tardes de golf con vos”, añadieron.

    La publicación también envió un mensaje directo a su familia, acompañando el dolor del momento y transmitiendo las condolencias de toda la comunidad deportiva.

    “Hasta siempre. Gracias por tanto. QEPD Lee Hoo Am”, concluye el homenaje.

    La partida de Lee deja un vacío difícil de llenar en el circuito local del golf, donde supo construir lazos sólidos, destacarse por su energía positiva y transformarse en un referente silencioso, querido y respetado por todos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Nicanor Raminger nacido en San Nicolás jugará al golf universitario en Estados Unidos

    Fin de ciclo: Alfonso Domenech no seguirá en el SAP Team en el TC

    Pergamino recibe una nueva edición de la Superliga Federal Senior

    "Tu Punto de Bienestar" en Pergamino: una tarde de yoga, música, aromas y experiencias transformadoras

    La Defensoría formaliza un nuevo ordenamiento del trabajo y reorganiza su estructura interna en Pergamino

    Marcos Emanuel presenta Viaje en el Museo Municipal de Bellas Artes antes de su show en Café La Humedad

    María Rodríguez y Graciela Torres subcampeonas argentinas de rural bike

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El defensor general pablo Santamarina dispuso una reorganización de trabajo para ser más eficiente en la atención al público.

    La Defensoría formaliza un nuevo ordenamiento del trabajo y reorganiza su estructura interna en Pergamino

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El golf del Club Sirio lamenta la pérdida del deportista aficionado de 71 años de edad.

    Profundo pesar en el golf de Pergamino por la muerte del aficionado Lee Hoo Am, histórico socio del Club Sirio
    El hombre de 70 años fue asistido por los integrantes de la ambulancia de Same tras caer en la moto sobre la cinta asfáltica en calle Intendente Biscayart.

    Un motociclista provocó un siniestro vial y huyó dejando herido a su acompañante

    El suicidio ocurrió este miércoles en un galpón de la morada de avenida Rocha al 1300.

    Un hombre de mediana edad se quitó la vida previo a comenzar un tratamiento oncológico

    Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial respondieron que el esquema mantiene equidad tributaria en el campo.

    Salvavidas de plomo para el campo bonaerense: "cuando la carga fiscal hunde la producción"

    Juan Farinati, CEO de Bayer Conosur tuvo a cargo la apertura y cierre de Connetagro.

    Connectagro 2025: cuando el agro se conecta, las oportunidades se multiplican y Argentina crece