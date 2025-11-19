Profundo pesar en el golf de Pergamino por la muerte del aficionado Lee Hoo Am, histórico socio del Club Sirio

El golf del Club Sirio lamenta la pérdida del deportista aficionado de 71 años de edad.

La comunidad del golf pergaminense atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Lee Hoo Am, un aficionado de larga trayectoria y figura muy apreciada entre socios y jugadores del Club Sirio Libanés. Su partida generó un hondo impacto en el ambiente deportivo local, donde era reconocido por su compañerismo y su pasión por el juego.

El Club Sirio Libanés de Pergamino manifestó públicamente su consternación por la muerte de Lee Hoo Am, golfista aficionado de origen coreano, de 71 años de edad, nacionalizado argentino hace décadas y con una fuerte vinculación con la vida social y deportiva de la institución.

Lee Hoo Am era conocido por su amplia trayectoria comercial en la ciudad de Pergamino con locales en la zona céntrica que eran de su propiedad.

A través de sus redes sociales, el club publicó un emotivo mensaje de despedida que rápidamente fue acompañado por múltiples expresiones de afecto de socios, amigos y deportistas que compartieron con él infinidad de jornadas en la cancha.

“Nos toca despedir con mucho dolor a un gran y querido golfista”, expresaron desde la entidad.

En el recordatorio institucional destacaron su calidez humana, su presencia permanente en cada salida y su inconfundible humor, reflejado en las frases y anécdotas que lo convirtieron en una figura entrañable dentro del grupo de jugadores. “Lee, te vamos a extrañar en cada salida a la cancha, en cada hoyo 19 y en cada historia compartida entre amigos. Seguirás presente en quienes tuvimos la suerte de vivir tantas tardes de golf con vos”, añadieron.

La publicación también envió un mensaje directo a su familia, acompañando el dolor del momento y transmitiendo las condolencias de toda la comunidad deportiva.

“Hasta siempre. Gracias por tanto. QEPD Lee Hoo Am”, concluye el homenaje.

La partida de Lee deja un vacío difícil de llenar en el circuito local del golf, donde supo construir lazos sólidos, destacarse por su energía positiva y transformarse en un referente silencioso, querido y respetado por todos.