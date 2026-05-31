Docentes impulsan Pies calentitos, una campaña solidaria para recolectar calzado y abrigo

“¿Sabías que hay muchos niños, adolescentes y adultos sin calzados?”, expresan los promotores de Pies calentitos.

Con el objetivo de brindar ayuda a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal, un grupo de docentes puso en marcha la campaña solidaria Pies Calentitos , una iniciativa destinada a recolectar calzado y prendas de abrigo para niños, adolescentes y adultos.

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A través de las redes sociales, los impulsores de la propuesta convocan a la comunidad a sumarse con donaciones de calzado limpio y en buenas condiciones de uso, a partir del número 33 y en adelante. También reciben guantes, bufandas y mantas que serán distribuidos entre personas que atraviesan situaciones de necesidad.

“¿Sabías que hay muchos niños, adolescentes y adultos sin calzados?”, expresan los organizadores en el mensaje de difusión de la campaña, con el que buscan sensibilizar a la comunidad sobre una problemática que se agudiza durante los meses más fríos del año.

La iniciativa nace del compromiso social de un grupo de educadores que entiende que la tarea docente trasciende las aulas. “Porque enseñar es nuestra vocación, pero ayudar es nuestra esencia. ¡Sumate y ayudanos a calzar sueños!”, señalaron.

Además, destacaron que cada aporte, por pequeño que parezca, puede marcar una diferencia significativa en la vida de quienes lo reciben. “Tu donación es un paso más para que un niño camine mejor. Gracias por sumarte”, remarcaron.

Los docentes también subrayaron el valor formativo de la solidaridad: “Enseñamos matemáticas, historia y lectura, pero también enseñamos que la solidaridad cambia realidades. Por eso, como grupo de profes y educadores, lanzamos esta campaña”.

Quienes deseen colaborar o recibir más información pueden comunicarse al teléfono 2477-504024 los días lunes y viernes.

“Porque cuando enseñamos, formamos personas; cuando ayudamos, construimos comunidad. Ayudanos a llegar a más chicos”, concluyeron los organizadores.