La Pileta de Natación Pergamino, entre la competencia olímpica y la solidaridad

El natatorio climatizado del Parque Municipal General San Martín de Pergamino se consolida como un verdadero orgullo local. Con sus instalaciones de 50 metros, no solo atrae a deportistas de toda la región, sino que sostiene un fuerte compromiso social enfocado en la integración, la discapacidad y la tercera edad.

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Asimismo, y respecto a la inclusión y compromiso social, la administración de la Pileta de Natación Pergamino destaca que, en la actualidad, el Municipio cuenta con 400 cupos destinados a garantizar el acceso gratuito a diversas entidades de la comunidad.

“Son para instituciones públicas, escuelas, centros de desarrollo comunitario y escuelas privadas con temática en discapacidad. También asisten el CEF 99, estudiantes del profesorado de Educación Física de la ciudad y personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, explicaron ante la consulta del Diario.

El nivel de respuesta y compromiso es total. Entre las organizaciones que forman parte de esta red se encuentran el área de Deporte Adaptado de la Subsecretaría de Discapacidad Municipal, el Centro de Día y Espacio Terapéutico “Pagori”, y el Hogar “San Camilo”. Ante la alta demanda, la política institucional es clara: la gran mayoría dispone de su lugar asegurado y, en caso de que alguien quede sin cupo, se evalúa el caso particular y la institución se hace cargo.

Esta visión integradora también alcanza a los adultos mayores. Los jubilados cuentan con una cuota sumamente accesible que les permite participar de todas las actividades de lunes a sábados (incluidos los feriados). Este esquema difiere de otros servicios tradicionales, ya que les otorga total libertad de asistencia sin tener días ni horarios estructurados, al igual que a todo el resto de los usuarios de la pileta.

Pergamino cuenta con un espacio excelenete para la natación.

El salto a la alta competencia

El desarrollo deportivo es el otro gran pilar del proyecto. El impulso generado al realizar las primeras dos competencias de 50 metros en 2025 motivó la creación de un equipo de competición propio, respaldado por una comisión de padres.

Los resultados de este esfuerzo institucional ya son una realidad. Debut regional: ayer el equipo realizó su primer viaje competitivo a la vecina ciudad de Chacabuco con una delegación de 18 nadadores con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad.

En lo que hace a los Juegos Bonaerenses, 12 representantes locales participarán del certamen, lo que les permitirá ganar experiencia y medirse con destacados deportistas de toda la provincia.

Contar con una pileta de dimensiones olímpicas es un privilegio que trasciende a Pergamino. “Nuestras instalaciones son requeridas por clubes e instituciones de la zona que quieren y necesitan entrenar en una pileta de 50 metros”, señalaron las autoridades.

Actualmente, el natatorio es elegido por entidades regionales de peso, como Primera Brazada de Junín y el reconocido Club de Pescadores de San Pedro. Asimismo, la organización se encuentra en plena articulación con diversos clubes e instituciones de la ciudad, con los cuales se están firmando convenios para permitir a los socios el uso de las instalaciones.

“También tenemos el orgullo de que nuestra pileta sea utilizada por la gran atleta Helena Arbeleche, quien es integrante de la selección nacional de natación. Como solemos decir en nuestras reuniones, si vas a soñar, exagera”, contaron a LA OPINION.

Mirando hacia el futuro, la agenda institucional proyecta un fuerte crecimiento. Ya se encuentra en carpeta la participación en dos grandes circuitos de natación durante 2026, eventos que tendrán a Pergamino como sede.

Esto representa un doble triunfo para la ciudad: no solo la posiciona como un referente deportivo en la región, sino que significa un importante motor para el movimiento local. La llegada de delegaciones impacta directamente en la hotelería, la gastronomía y el turismo receptivo. Tal como concluyen desde la institución: “Todos los visitantes que recibimos quedan fascinados con la Villa Olímpica que tenemos”.

Plan de modernización

Con el objetivo de seguir brindando un servicio de excelencia, la institución anuncia el inicio inmediato de un plan integral de mejoras en sus instalaciones. “Con la premisa de mantener un crecimiento sostenido y priorizar siempre la comodidad de la comunidad que nos elige día a día, anunciamos la puesta en marcha de un nuevo plan de obras e inversiones de ejecución inmediata. Estas acciones están diseñadas no solo para optimizar la infraestructura actual, sino para garantizar una experiencia superadora en cada visita”, anunciaron desde la administración.

Dentro de las prioridades de esta etapa, se destaca la adquisición de un nuevo termotanque de alta capacidad. Esta importante inversión nos permitirá reforzar significativamente el equipamiento de climatización ya disponible, asegurando una temperatura óptima de manera constante y brindando el máximo confort, un aspecto fundamental para el desarrollo de las actividades, especialmente de cara a los meses más fríos del año.

En paralelo, “iniciaremos una remodelación y puesta en valor de los vestuarios. Las tareas proyectadas apuntan a modernizar integralmente estos espacios, haciéndolos más funcionales, cómodos y estéticos. Entendemos que el momento previo y posterior a la actividad es clave para el socio, por lo que estas mejoras garantizarán instalaciones de primer nivel, acordes a las necesidades de quienes nos visitan desde temprano en la mañana hasta el cierre”.

Más inversiones

Finalmente, el plan contempla una importante actualización tecnológica en materia de prevención con la incorporación de un nuevo sistema de cámaras de videovigilancia. La instalación de estos equipos responde a un enfoque de seguridad integral: no solo funcionarán como una herramienta disuasiva ante posibles eventualidades externas, sino que reforzarán el monitoreo de los espacios internos. El objetivo primordial es brindar absoluta tranquilidad y resguardar la integridad de todos nuestros socios y del personal de la institución.

Cada una de estas acciones refleja nuestro compromiso inquebrantable con la mejora continua. Seguimos trabajando para ofrecer un entorno seguro, moderno y confortable, porque el bienestar de nuestra comunidad es, y seguirá siendo, nuestra mayor inversión.Para más información y horarios de Natación Pergamino, en Instagram está como @pergamino_natacion o bien comunicarse al 2477 – 323050, de lunes a viernes de 6:00 a 21:45; sábados de 7:00 a 11:45.