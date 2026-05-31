Ni Una Menos: prevención, acompañamiento y una lucha que no se detiene en Pergamino

Ni Una Menos es un movimiento que nació en Argentina tras el femicidio de Chiara Páez y que marcó un antes y un después en la visibilización de las violencias por razones de género.

El próximo 3 de junio se cumplirán diez años de la primera movilización de Ni Una Menos , el movimiento que nació en Argentina tras el femicidio de Chiara Páez y que marcó un antes y un después en la visibilización de las violencias por razones de género.

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La Mesa Intersectorial refuerza acciones para prevenir y abordar la violencia de género en Pergamino

Una década después, las consignas siguen vigentes. La violencia continúa existiendo, aunque también crecen las herramientas de prevención, acompañamiento y concientización. En Pergamino, la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia trabaja durante todo el año sobre esta problemática, pero reconoce que fechas como el 3 de Junio permiten reforzar el mensaje y multiplicar las acciones.

“Son fechas que, más allá de que trabajamos todo el año, nos sirven para hacer más hincapié en la prevención y para hablar del tema”, explicó su titular, Florencia Vaño Abba.

Florencia Vaño Abba, directora de Asistencia a la Mujer de Pergamino.

Actividades para reflexionar en Pergamino

Las actividades comenzarán en el ámbito educativo, uno de los espacios donde la Dirección viene concentrando gran parte de sus esfuerzos preventivos.

El miércoles se desarrollará una jornada especial en la localidad de Urquiza, donde el equipo ya viene trabajando junto a estudiantes y docentes. Allí se inaugurará un banco violeta, símbolo internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y espacio destinado a promover la reflexión y la memoria colectiva.

La propuesta surge del compromiso de la propia comunidad educativa y particularmente del Consejo de Mujeres impulsado por estudiantes de la institución.

“Vamos a poner un banco violeta como muestra de Ni Una Menos. Lo van a pintar los propios estudiantes, vamos a conversar sobre la fecha y a seguir sensibilizando”, señaló Vaño Abba.

La actividad contará además con el acompañamiento de la Comisaría de la Mujer y del área de Coordinación de Género, fortaleciendo el trabajo articulado entre instituciones.

Dos días después, el viernes próximo, se realizará la actividad central organizada junto a las instituciones que integran la Mesa Local de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.

El encuentro tendrá lugar en la Escuela Municipal de Bellas Artes y consistirá en un cine debate sobre violencia digital, una problemática cada vez más presente en la vida cotidiana y especialmente entre adolescentes y jóvenes.

“Hoy es un tema del que se habla muchísimo y que ocurre todos los días”, remarcó la funcionaria.

Tras la proyección de un corto audiovisual, participará del debate José María Cifuente, director del área de Cibercrimen de Fiscalía, quien aportará herramientas para comprender y prevenir este tipo de violencia.

Además, durante la jornada se difundirá el trabajo que realizan las distintas instituciones involucradas en el abordaje integral de la problemática.

En la adolescencia

Uno de los ejes centrales del trabajo preventivo de la Dirección continúa siendo la intervención en escuelas secundarias.

Allí, según advierte Vaño Abba, conviven dos realidades aparentemente contradictorias: adolescentes mucho más informados y conscientes sobre derechos e igualdad de género, pero que todavía reproducen prácticas de control y violencia dentro de sus vínculos afectivos.

“Hay una doble cara. Vienen mucho más empoderados y empoderadas, saben un montón de cosas, tienen mucha información. Pero después naturalizan situaciones que son preocupantes”, explicó.

Durante una reciente charla escolar, por ejemplo, una estudiante expresó que necesitaba revisar el teléfono de su pareja para saber si le era fiel.

“Ahí aparece el desafío de desnaturalizar esas conductas. Que entiendan que revisar un celular no está bien, que hablar del ‘tóxico’ o de la ‘tóxica’ como si fuera un chiste tampoco está bien, porque esas situaciones pueden derivar en formas más graves de violencia cuando son adultos”, sostuvo.

La funcionaria insiste en que la educación es la principal herramienta de transformación social.

“Creemos firmemente en la prevención. Siempre digo que el futuro sin violencia es con educación”. Por eso las intervenciones comienzan incluso antes de la adolescencia.

Con estudiantes de nivel primario se trabaja sobre igualdad de género, relaciones saludables, corresponsabilidad en las tareas de cuidado y construcción de vínculos respetuosos.

“La información está. Los chicos saben muchísimo. El desafío es poder llevar todo eso a la práctica cotidiana”, afirmó.

Llega la descentralización a pueblos y barrios

Uno de los anuncios más importantes realizados por la Dirección tiene que ver con la puesta en marcha de un programa de descentralización que buscará acercar la asistencia a distintos puntos del partido de Pergamino.

La iniciativa comenzará la próxima semana y contempla la presencia periódica de profesionales en seis localidades del interior del distrito.

“Vamos a estar una vez por semana en distintos pueblos para brindar una primera escucha, asesoramiento y orientación sobre los recursos disponibles”, explicó Vaño Abba.

La experiencia funcionará inicialmente como una prueba piloto, aunque el objetivo es extenderla progresivamente a las doce localidades del partido.

La misma lógica se aplicará en los barrios de la ciudad.Cada viernes, integrantes de la Dirección estarán presentes en Hernández, Jorge Newbery, Quinta Mastrángelo y 12 de Octubre, sectores seleccionados a partir de los datos estadísticos relevados por el organismo.

“La idea es que las personas nos conozcan, que sepan que es un lugar amigable y que se pueden acercar. Muchas veces cuesta dar ese primer paso y queremos facilitarlo”, explicó.

La propuesta busca eliminar barreras de acceso y acercar el Estado a quienes por distintas razones no logran llegar hasta las oficinas centrales.

Las estadísticas detrás de cada historia

Si bien las cifras permiten orientar políticas públicas, Vaño Abba insiste en que detrás de cada número existe una historia compleja que requiere tiempo, acompañamiento y trabajo interdisciplinario.

“Nosotros llevamos más de 2.500 casos asistidos, pero los números por sí solos no reflejan el trabajo que hay detrás de cada situación”, explicó.

Muchos casos requieren intervenciones que se prolongan durante años e involucran a grupos familiares completos, organismos judiciales, fuerzas de seguridad, equipos de salud y redes comunitarias.

Entre los datos relevados aparecen algunas tendencias preocupantes. Por un lado, se observa una mayor presencia de situaciones donde intervienen armas de fuego o armas blancas.Por otro, aumentaron significativamente las consultas y denuncias realizadas por hombres que atraviesan situaciones de violencia familiar.

“Es importante aclarar que la violencia familiar también afecta a los hombres y que pueden denunciarla. Son situaciones distintas a la violencia por razones de género, pero igualmente requieren intervención y acompañamiento”, señaló.

Respecto de las edades, la mayor cantidad de consultas continúa concentrándose entre personas de 20 y 40 años. Sin embargo, hay un fenómeno que consideran especialmente significativo.

“Hoy vemos que muchas mujeres mayores de 70 años se animan a denunciar y a separarse después de relaciones de 30 o 35 años. Antes eso prácticamente no ocurría.”

El momento en que una mujer pide ayuda

Quizás uno de los aspectos más delicados del trabajo cotidiano sea comprender los tiempos de quienes atraviesan situaciones de violencia.

Vaño Abba remarca que muchas veces familiares y allegados sienten frustración cuando una mujer decide regresar con su agresor o rechaza inicialmente la ayuda ofrecida.

Sin embargo, insiste en que nadie puede obligarla a abandonar una relación si ella todavía no está preparada para hacerlo. “Hay un momento en que la mujer hace un clic y pide ayuda. Ahí es donde tenemos que estar”, afirmó. Por eso destaca la importancia de las redes afectivas y comunitarias.

“Las familias muchas veces se cansan o se enojan, y es entendible. Pero tienen que seguir estando. Es fundamental que esa persona sepa que cuando decida pedir ayuda va a encontrar a alguien dispuesto a acompañarla.”