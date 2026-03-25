"Volver a Douglas es volver a casa": Guillermo Pereira, liderazgo y sentido de pertenencia

En su regreso al club, Guillermo Pereira asumió la capitanía de Douglas Haig y destacó el carácter del equipo en la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy.

En su primer partido oficial tras su regreso a Douglas Haig , Guillermo Pereira ya asumió un rol protagónico: no solo fue titular, sino que además llevó la cinta de capitán. En la victoria 2 a 1 ante Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Miguel Morales por la primera fecha del Torneo Federal A , el mediocampista mostró liderazgo dentro y fuera de la cancha, en un club que siente como propio.

“La alegría de volver a Douglas es inmensa. Uno vuelve a su casa, a su ciudad, a su club, donde está su familia cerca, sus amigos”, expresó Pereira, remarcando el fuerte vínculo que lo une a la institución.

En ese sentido, destacó lo que encontró al sumarse nuevamente al plantel: “También me encontré con un grupo de compañeros, de personas súper profesionales, enormes jugadores. Me sorprendí para bien. Y estoy muy ilusionado, y es algo que les dije a los chicos antes de salir a la cancha el domingo, que me hicieron ilusionar a mí y, creo, a todo Pergamino”.

El capitán también puso en valor el trabajo previo al debut: “Hicimos una pretemporada muy buena, tanto físicamente como futbolísticamente, y creo que si bien esto recién empieza, el domingo dimos una muy linda muestra de carácter”.

La experiencia y el liderazgo dentro del grupo

Con el paso de los años, Guille entiende que su rol cambió: “Esta vez, me agarra con un poquito más de madurez, experiencia y quizás no soy el corredor que era cuando era más joven, pero fui ganando otras cosas”.

En este nuevo ciclo, será el capitán del equipo. Sobre esta decisión, contó: “Somos varios los referentes del plantel, pero cuando me dijeron que yo iba a salir a la cancha con la cinta de capitán me sorprendí para bien y me enorgullece, estoy muy agradecido con el cuerpo técnico y con mis compañeros”.

En el día a día, asume esa responsabilidad con naturalidad: “Me gusta tener este rol, es una responsabilidad linda, trato de ir marcando un poco el camino y de ayudar. Me pone contento que los chicos más jóvenes escuchen y los veo muy predispuestos para crecer”.

Además, subrayó la importancia de lo grupal en un torneo exigente: “Trato de ir hablando con los que veo con la cabeza gacha o el ánimo bajo, y tratar de explicarles que es un torneo largo, son muchos partidos, muchos viajes. Les hacemos saber que todos somos importantes, más allá de si juegan o no. Los referentes tratamos de sacar el grupo adelante”.

Un arranque con personalidad y una idea clara

En relación al partido ante Gimnasia de Chivilcoy, Pereira destacó la respuesta del equipo: “El domingo dimos una muestra de carácter. Era un partido difícil, la ansiedad por ahí nos jugó un poco en contra en algunos momentos, pero la verdad es que lo pudimos manejar bien y creo que jugamos muy bien. Nuestra idea es ser protagonistas”.

Y agregó: “La idea que plantea el cuerpo técnico la trasladamos muy bien. Siempre se puede mejorar y seguir creciendo”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas, que acompañaron en gran número en el debut: “El mensaje al hincha siempre es gracias. A mí, con mi regreso, me hicieron llegar el cariño. También agradecer que fue mucha gente al partido, valoramos mucho eso. Que sigan acompañándonos, que nosotros vamos a seguir dando lo mejor”.

El sentido de pertenencia atraviesa cada una de sus palabras: “Douglas es el lugar donde nací, donde inicié y di mis primeros pasos en cancha grande. Me marcó mucho. También tuve mis primeros partidos como profesional. Y ahora, más de grande, significa mucho para mí, me dio la posibilidad de crecer como futbolista y también me formó como persona, así que voy a estar siempre agradecido al club”.