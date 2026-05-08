Invertir en propiedades de manera más accesible a través de la Bolsa: Fondo REIT en Grupo IEB

A partir del 10 de junio se lanza el primer Fondo REIT de la historia argentina: un fondo que invierte exclusivamente en propiedades ya terminadas en la Ciudad de Buenos Aires, departamentos, oficinas y locales comerciales, cobra alquileres mes a mes y distribuye esa renta de manera periódica en forma de dividendos a sus inversores. El día 11 de junio ya va a estar disponible en la Bolsa con el ticker $REIT.

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Los REITs existen hace décadas en Estados Unidos, México y Europa. Son uno de los instrumentos más utilizados por inversores institucionales y patrimoniales para acceder al real estate de forma eficiente: con liquidez, con transparencia y con diversificación. En Argentina nunca habían existido, en gran parte por la volatilidad macroeconómica que desincentivaba estructuras de largo plazo.

Hoy el contexto es otro. El mercado inmobiliario de Buenos Aires atraviesa un momento de oportunidad poco frecuente: precios en dólares que aún muestran potencial de apreciación significativo, una demanda de alquiler sostenida y rendimientos en moneda dura que resultan atractivos en términos comparativos.

El fondo adquiere activos ya terminados y con contratos de alquiler. No es un fondo de desarrollos ni una promesa de obra futura.

Su lanzamiento se realizará el 10 de junio a través de una emisión en el mercado primario, con el objetivo de levantar entre USD 20 y USD 50 millones. A partir del 11 de junio, el instrumento comenzará a cotizar en Bolsa bajo el ticker $REIT.

Lo que lo distingue de cualquier alternativa inmobiliaria anterior es la combinación de tres características que hasta ahora no coexistían en un mismo instrumento local: liquidez, transparencia y accesibilidad. El inversor puede comprar y vender cuotapartes desde cualquier bróker en el mercado de capitales, acceder al detalle de cada propiedad en tiempo real y participar con un umbral de entrada considerablemente más bajo que el de cualquier operación inmobiliaria directa.

El fondo estará regulado por la Comisión Nacional de Valores, con activos custodiados por entidades bancarias de primer nivel y auditorías permanentes.

Por qué este momento

En IEB Banca Privada asesoramos a inversores con patrimonios consolidados en dólares, para quienes la preservación del capital y la generación de flujo son prioridades concretas, no abstractas. En ese perfil de cliente, la exposición al real estate es casi siempre una decisión tomada para mantener una cartera diversificada. Lo que frecuentemente falta no es más ladrillo, sino liquidez sobre ese ladrillo: la posibilidad de tener exposición inmobiliaria sin resignar la capacidad de mover el capital cuando el contexto lo requiere.

A esto se suma un factor de demanda relevante. Juan Ignacio Abuchdid, presidente de Grupo IEB, y Beltrán Briones, cofundador de Grupo Briones, coinciden en que el repunte del crédito hipotecario esperado para este año representa un catalizador adicional para el mercado. Más acceso al financiamiento implica mayor demanda de propiedades, lo que fortalece la tesis de apreciación del portfolio del fondo.

El real estate en Argentina tiene algo que pocos activos ofrecen simultáneamente: potencial de apreciación en dólares, generación de flujo periódico y un downside históricamente acotado. La combinación de esas tres características es exactamente lo que buscamos cuando construimos carteras de largo plazo para nuestros clientes.

El Fondo REIT no es solo un nuevo producto. Es una nueva clase de activo para el mercado argentino. Y para quienes nos dedicamos a la gestión patrimonial, es una herramienta que estábamos esperando hace tiempo.

Mariano Romero es Asesor Financiero en IEB Banca Privada.

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