miércoles 24 de septiembre de 2025
    • Voluntarios en Acción llega a la Escuela N°38 de San Nicolás el 4 y 5 de octubre

    La edición 24 de Voluntarios en Acción en San Nicolás se realizará en la Escuela N.° 38. Habrá pintura, jardinería y mejoras, con participación de la comunidad.

    24 de septiembre de 2025 - 08:45
    Diario El Norte

    La comunidad de San Nicolás se prepara para una nueva edición de Voluntarios en Acción, el programa impulsado por Ternium que en esta oportunidad tendrá lugar el 4 y 5 de octubre en la Escuela Primaria N.° 38, ubicada en Pellegrini 749.

    La jornada de voluntariado, que se extenderá ambos días de 8:30 a 17:00, busca renovar por completo la institución educativa con tareas de pintura, jardinería, limpieza e instalación de mobiliario. El objetivo es que, al finalizar el fin de semana, la escuela esté lista para reinaugurarse el lunes siguiente.

    El objetivo de Ternium en cada infraestructura renovada para la comunidad

    El programa no solo mejora la infraestructura escolar, sino que también fortalece el sentido de comunidad. A lo largo de sus 23 ediciones anteriores, logró transformar escuelas con la ayuda de más de 3000 voluntarios, generando espacios más adecuados para la enseñanza y el aprendizaje.

    La inscripción para participar ya está abierta y se realiza a través de las redes sociales de Gente del Acero. Desde la organización invitan especialmente a vecinos, familias, docentes y toda la comunidad nicoleña a sumarse a esta acción colectiva que demuestra cómo la colaboración puede transformar los espacios educativos.

    El próximo 4 y 5 de octubre, la Escuela N.° 38 será escenario de un gran trabajo en equipo que busca dejar huella en la educación y en la vida comunitaria.

    Temas
