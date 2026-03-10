martes 10 de marzo de 2026
    • Atención: Arba recuerda que este martes vence el Impuesto Automotor y se puede pagar con descuento

    Arba informó que, hasta este martes, hay tiempo para pagar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor.

    10 de marzo de 2026 - 13:11
    Este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto Automotor 2026,

    DIB

    La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que, hasta este martes, hay tiempo para pagar con beneficios la cuota 1 o el saldo anual del Impuesto Automotor. Quienes opten por cancelar el monto anual del tributo podrán acceder a un descuento del 15%.

    La primera fecha de vencimiento del Impuesto Automotor operará el martes 10 de marzo.

    Arba cambia el esquema del Impuesto Automotor 2026 y comienza el pago mensual
    Pergamino

    Homenaje al Colo Orlando en el Centro de Jubilados y Pensionados Centenario

    En tanto, quienes elijan abonar cuota a cuota obtendrán una bonificación del 10% en cada vencimiento. En ambos casos, el beneficio se mantiene siempre que la patente no registre deudas exigibles correspondientes a períodos no prescriptos y que los pagos se realicen dentro de los plazos establecidos.

    Los descuentos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

    Nuevo esquema aplicado por Arba

    Además, este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026, que combina una reducción de la carga tributaria para el 75% de los vehículos (tres de cada cuatro) con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas mensuales, lo que brinda mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes.

    Cómo pagar

    Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

    También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

    Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

