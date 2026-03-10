martes 10 de marzo de 2026
    • Zárate celebrará su 172° aniversario con tango, chamamé y música popular en tres jornadas

    Los festejos incluirán la sede regional del Campeonato Mundial de Tango y espectáculos gratuitos en el Parque Urbano de Zárate.

    10 de marzo de 2026 - 12:04
    Un foro reciente de proyección turística reveló el interés identitario de los zarateños por el 2×4. El viernes 20 será una noche “netamente de tango” con el Negro Falótico y el cierre estelar de Adriana Varela.

    La Voz

    El municipio de Zárate prepara una agenda cultural especial para celebrar el 172° aniversario de la creación del partido. Las actividades se desarrollarán entre el 15 y el 20 de marzo e incluirán espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y la sede regional del Campeonato Mundial de Tango, con entrada libre para vecinos y visitantes.

    Campeonato regional de tango con sede en Zárate

    El secretario de Cultura municipal, Julio Belando, confirmó que la ciudad será sede regional del Campeonato Mundial de Tango, organizado en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

    La competencia se realizará el domingo 15 de marzo desde el mediodía en el salón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, con entrada gratuita. Participarán parejas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

    Según explicó el funcionario, se tratará de una jornada extensa que combinará competencia, espectáculos artísticos y una orquesta en vivo. Además, se espera un importante movimiento gastronómico y hotelero, impulsado por la llegada de visitantes y participantes de distintas regiones.

    Belando remarcó que el tango es parte de la identidad cultural local y destacó que este tipo de eventos contribuye tanto a la promoción turística como al fortalecimiento de la cultura zarateña.

    Tres jornadas de espectáculos para celebrar el aniversario

    Los festejos centrales por el aniversario del partido continuarán el jueves 19 y viernes 20 de marzo en el Parque Urbano, donde se desarrollarán dos noches de espectáculos masivos con propuestas musicales variadas.

    La primera jornada contará con presentaciones de Los Majestuosos del Chamamé, el grupo de cumbia La T y la M y el show bailable de Brutal Show. También participarán artistas locales y habrá presencia de emprendedores gastronómicos con puestos de comidas rápidas y parrillas.

    El viernes 20, en tanto, estará dedicado al tango. La noche tendrá la actuación del Negro Falótico y el cierre estará a cargo de la reconocida cantante Adriana Varela.

    Ambas jornadas comenzarán a las 19 y tendrán acceso libre y gratuito para el público.

    Asueto municipal por el aniversario del partido

    En el marco de la celebración, el Departamento Ejecutivo municipal dispuso asueto para el viernes 20 de marzo mediante el Decreto Nº 082/26.

    La medida alcanza a la Administración Pública Municipal, el Consejo Escolar, la Secretaría de Inspección y Servicios Educacionales del distrito, además de organismos del Poder Judicial y dependencias administrativas provinciales y nacionales con sede en el partido.

    El asueto también incluye a los empleados del Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus sucursales de Zárate.

    Desde el municipio señalaron que la decisión busca darle un marco especial a la conmemoración del 172° aniversario del distrito y favorecer la participación de la comunidad en las actividades programadas.

