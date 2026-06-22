Un hombre sufrió lesiones leves al chocar dos motos en la ruta nacional 8 a la altura del Segundo Cruce

El choque de las dos motos ocurrió en la mañana de este lunes en ruta 8 y Batalla de Bailén.

Un motociclista sufrió lesiones leves este lunes a la mañana al verse involucrado en una colisión con otra moto en la intersección de la ruta nacional 8 y la calle Batalla de Bailén, en uno de los accesos a la ciudad.

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El herido fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital San José, mientras que el otro conductor resultó ileso.

De acuerdo con la información suministrada por el Destacamento Vial Pergamino, el siniestro ocurrió cuando una motocicleta Guerrero Trip que circulaba por Batalla de Bailén e ingresaba a la traza nacional colisionó lateralmente con una Honda Wave 110 que transitaba por la ruta 8.

La Guerrero Trip era conducida por un hombre de 42 años, domiciliado en Pergamino, quien no sufrió lesiones como consecuencia del impacto. En tanto, el conductor de la Honda Wave fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital San José.

Lesiones leves

Según las primeras evaluaciones, el motociclista presentaba lesiones de carácter leve consistentes en escoriaciones, sin que se reportaran heridas de gravedad.

Tras el siniestro, las autoridades dispusieron un corte preventivo sobre la ruta para permitir el trabajo de los peritos accidentológicos y preservar la escena del hecho. Durante varias horas el tránsito fue asistido por personal policial y de seguridad vial.

Desde el Destacamento de Policía de Seguridad Vial informaron que, una vez concluidas las pericias de rigor, la circulación quedó completamente restablecida. La ruta nacional 8 fue liberada al tránsito y actualmente la circulación se desarrolla con normalidad en ambos sentidos.

Investigación de la Fiscalía

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Pergamino, bajo la carátula de "Lesiones culposas", mientras se procura establecer con precisión la mecánica de la colisión y las circunstancias que derivaron en el impacto entre ambos rodados.