Violento ataque a un móvil de Patrulla Urbana en pleno centro de Pergamino: arrojó baldosas contra agentes

El sujeto se encontraba muy exaltado y arrojó piedras y pedazos de baldosas a los móviles de Patrulla Urbana.

Un sujeto en evidente estado de alteración protagonizó este jueves por la tarde un violento episodio en pleno centro de Pergamino , al arrojar baldosas y otros elementos contundentes contra un móvil de la Patrulla Urbana municipal, obligando a una rápida intervención de agentes comunales y personal policial.

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El incidente se registró minutos antes de las 18:00 sobre calle Pinto, en inmediaciones de 9 de Julio, en una zona de importante circulación peatonal y vehicular del centro pergaminense, donde vecinos y transeúntes advirtieron la presencia de una persona alterando la tranquilidad pública con actitudes agresivas y movimientos erráticos.

En el horario en el que ocurrió el incidente deambulaban padres con niños trasladándose a pie hacia un gimnasio de la zona a realizar actividades recreativas infantiles.

De acuerdo con los testimonios reunidos en el lugar, el individuo deambulaba por el sector con signos evidentes de exaltación, generando preocupación entre comerciantes, peatones y residentes de la cuadra, quienes decidieron dar aviso a los servicios de emergencia ante el temor de que pudiera agredir a terceros o lesionarse.

A partir de ese llamado se desplegaron móviles de la Patrulla Urbana municipal, cuyos agentes acudieron para intentar contener la situación y evitar mayores riesgos. Sin embargo, la llegada de las camionetas oficiales, con balizas encendidas y sirenas activadas, provocó una reacción aún más violenta del sujeto.

Según se pudo reconstruir, comenzó a tomar fragmentos de baldosas sueltas y otros objetos contundentes que encontraba en la vereda para arrojarlos violentamente contra los móviles municipales. Algunos de esos elementos impactaron sobre la carrocería de uno de los vehículos, en medio de una escena de alta tensión observada por numerosas personas que circulaban por el lugar.

Riego para si mismo y para terceros

Los agentes evaluaron rápidamente que el nivel de agresividad representaba un riesgo concreto tanto para el propio individuo como para quienes se encontraban cerca, por lo que descendieron de los móviles para intentar reducirlo y controlar la situación antes de que continuara lanzando objetos.

Testigos relataron que el accionar fue inmediato debido a la intensidad del ataque. Una persona que presenció la secuencia contó que debió apartarse para evitar ser alcanzada por los proyectiles improvisados y describió que el hombre arrojaba trozos de baldosón sin detenerse, sin distinguir hacia dónde impactaban.

Otro vecino indicó que la agresión fue repentina y que el atacante parecía fuera de control, tomando los elementos de la vía pública y lanzándolos contra los agentes sin medir consecuencias, mientras varias personas intentaban mantenerse a distancia.

Durante el procedimiento también se observó la presencia de personal policial de apoyo, ante la posibilidad de que el cuadro se agravara. Finalmente, el sujeto fue reducido en el lugar para neutralizar el peligro inmediato.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre su identidad ni sobre eventuales actuaciones judiciales derivadas del episodio, aunque el caso quedó sujeto a actuaciones por daños y alteración del orden público.

El hecho generó fuerte impacto en una franja céntrica muy transitada a esa hora de la tarde, en momentos en que todavía circulaban peatones, automovilistas y personas que salían de comercios y oficinas.