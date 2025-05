Violencia doméstica: una mujer de 82 años pidió auxilio tras ser agredida por su nieto en el barrio Centenario

Robo de cables: confirmaron las detenciones de dos ladrones y no les dieron la excarcelación

En tanto, la víctima, visiblemente conmocionada, fue contenida por efectivos del Comando y por vecinos que se acercaron a asistirla. Posteriormente, radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde solicitó medidas de protección urgentes y una intervención integral que permita frenar la escalada de violencia doméstica que, según sus dichos y el testimonio de allegados, no es un hecho aislado.

“Ya no puedo más. Esto no es la primera vez que pasa. Necesito que me ayuden de verdad”, habría manifestado la mujer ante los agentes policiales, según relataron vecinos que la acompañaron en ese momento. Algunas personas del barrio también señalaron que la situación de maltrato venía repitiéndose desde hace tiempo y reclamaron una solución más duradera que una simple aprehensión momentánea.

La Fiscalía interviniente evalúa la situación y no se descarta que en las próximas horas se dicten medidas judiciales de restricción de acercamiento u otras acciones tendientes a preservar la integridad de la mujer.

El fiscal Fernando Pertierra lleva adelante la instrucción judicial por el delito de lesiones leves agravadas; tal como trascendió de fuentes cercanas a la intervención.

Ataque de pánico

El joven en forma espontánea habría dejado trascender que habría sufrido un ataque de pánico y por eso habría agredido a la adulta mayor.

Aparentemente, la mujer de 82 se encontraría recostada en la cama cuando el nieto la habría agredido con golpes en la espalda; de acuerdo a los trascendidos.

Los vecinos piden que el joven no vuelva a convivir con la anciana y que se someta a un tratamiento de salud mental para atender la problemática que lo lleva a realizar estos continuos hostigamientos físicos.