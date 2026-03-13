San Pedro: Cruces y fuertes debates en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de San Pedro llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año, una jornada que incluyó extensos debates y chicanas entre los ediles de los diferentes bloques.

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro realizó su primera sesión ordinaria del año en un clima de fuerte debate político. La jornada estuvo marcada por cruces entre bloques, cuestionamientos a la redacción de proyectos, rechazos y aprobaciones, además de una discusión de alto contenido institucional hacia el cierre.

La música de San Pedro se presentó en el Tecnódromo de Expoagro 2026 con San Pedro Country Music Festival

El primer foco de conflicto surgió con un proyecto del bloque San Pedro Puede, que solicitaba informes sobre el sistema de salud y el Hospital. La iniciativa fue cuestionada por presentar errores formales en su redacción, lo que generó críticas de otros espacios políticos.

Desde distintos bloques señalaron inconsistencias técnicas y observaciones sobre el contenido del pedido, mientras que los autores defendieron la propuesta argumentando que se trataba de una demanda social vinculada a la transparencia en la gestión sanitaria.

Durante la sesión, el cuerpo deliberativo rechazó el proyecto para crear el programa “Jóvenes Legislando”, al considerar que se superponía con ordenanzas ya vigentes relacionadas con el Concejo Deliberante Juvenil.

En contraste, se aprobaron un pedido de informes sobre la gestión de la Terminal de Ómnibus y la declaración de interés municipal de las actividades en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19, mostrando acuerdos en iniciativas de alcance institucional y social.

Fuerte discusión por el proyecto de Derechos Humanos

El tramo final estuvo atravesado por el debate en torno a declarar 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, Verdad y Justicia”. La iniciativa generó posiciones encontradas, con intervenciones que incluyeron referencias históricas y posturas ideológicas.

El presidente del cuerpo intervino desde su banca para expresar su posición, destacando la importancia del consenso democrático y la necesidad de recordar el golpe de Estado de 1976 desde una mirada institucional amplia. Tras el intercambio, el proyecto quedó sujeto al tratamiento correspondiente.