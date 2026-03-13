Pergamino en escena: un fin de semana con múltiples propuestas culturales

En el Centro Cultural Registrarte se habilitó la muestra colectiva Crear es resistir la urgencia. Se puede visitarla este viernes de 19:00 a 21:00.

Pergamino se prepara para un fin de semana con una agenda cultural y de espectáculos particularmente nutrida. La programación reúne obras teatrales, conciertos, noches de rock, espectáculos de humor, ciclos de improvisación y propuestas folklóricas, además de muestras de arte y funciones de cine .

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La actividad se desplegará en diversos escenarios de la ciudad, como salas teatrales, centros culturales, bares musicales y espacios independientes, a lo que se suman propuestas vinculadas con la memoria, el patrimonio y los museos locales.

El grupo de teatro Fratacho repone este viernes la obra Gloria, de la escritora, periodista y traductora argentina Virginia Feinmann. La adaptación y dirección están a cargo de Raúl Notta, mientras que la actuación corre por cuenta de Pamela Lombari.

Centro Cultural Registrarte

Crear es resistir la urgencia

En el Centro Cultural Registrarte se habilitó la muestra colectiva Crear es resistir la urgencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Participan más de treinta mujeres artistas. También se inauguró además La Salmón, una nueva galería y tienda de arte. Las visitas son los jueves y viernes de marzo, de 19:00 a 21:00.

Sarratea 221. Entrada libre y gratuita.

Cinema Pergamino

Un estreno

Este viernes Cinema Pergamino renueva su cartelera de películas. Se estrena: El guardián: último refugio. Además, a pedido del público regresa Cumbres borrascosas, continúan en pantalla Hoppers: Operación Castor, Scream 7 y Playa de lobos, y el fin de semana se suma la función especial de GOAT: la cabra que cambió el juego.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Leo y Los consagrados. El sábado animará la noche la agrupación Los Picaflores. En ambas jornadas complementa musicalmente el DJ Gustavo.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas $5000 antes del mediodía del mismo día. Más datos y reservas al 2477 454321.

Ritmo Club

La programación

Ritmo Club Resto Bar da a conocer su programación del fin de semana: este viernes se presenta la banda Loco Lope. El sábado habrá una cena show con la presentación de Simplemente Carlos. Como invitados participarán Marcelo Tomacelo y Loreley Leiva. El domingo será el turno del espectáculo En Sam Bla Dos, con la participación de Fely Iriarte, Roberto Iriarte, César Giachino, Matito Tony Vercellino, “Dos cadáveres exquisitos” y Tuom.

Avenida Alsina 950, viernes y sábado a las 21:30; el domingo a las 21:00. Reservas de mesas al 2477 318000 (solo WhatsApp). Instagram: @ritmoclubrestobar

Don Pedro con espinas

Noche de Rock

Este viernes en Don Pedro con espinas habrá una noche de rock con las bandas locales Rula Rusa, Roka Argentina y la visita de CorreLola desde Colón.

Alvear y el arroyo, a las 21:00. Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 2477 351058.

Florentino Teatro Bar

Amanecidos y Fernando Vila

Este viernes, se presentan en Florentino la agrupación Amanecidos. Participará como invitado el grupo Cuerdas pergaminenses. El sábado el músico local Fernando Vila se presenta junto a Nico Cualino, Pepe Moran y Ema Contreras.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

El Yerta Club Cultural

La programación del fin de semana

La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente: Este sábado llega a Pergamino el folklorista Bruno Arias. Participarán artistas invitados (Entradas: $20000). El domingo Impro al Fondo y El Yerta presentan Impro en cuotas, un ciclo mensual de improvisación. (Anticipadas $8000 al 2477 673581).

Estrada 1953, sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Microteatro Pergamino

No es chiste, es Sonia

Este sábado vuelve a Micro Teatro Pergamino Sonia Canet con su espectáculo de stand up No es chiste, es Sonia Vol. 2. “Preparate para una noche cargada de humor, ocurrencias, historias reales (demasiado reales) y carcajadas aseguradas”, invitan. La dirección es de Rafa Rivas.

Chile 798, a las 21:00. Reservas al 2477 464683. Cupos limitados. Instagram: microteatropergamino.ok

Teatro Unión Ferroviaria

La Cisura de Silvio

Este sábado la banda local La Cisura de Silvio se presentará en el Teatro Unión Ferroviaria con un show especial en formato Unplugged. Durante la noche, la banda anunciará oficialmente su Tour 2026 “Nueva Era”.

Avenida Alsina 530, a las 21:30 (puntual). Entradas en: GrowShop El Patero (Merced 1402); La Sala, Instrumentos Musicales (San Nicolás 286) y El Búho (Yrigoyen 454). También pueden adquirirse de manera online a través de Passline.

Más información sobre la banda en el Instagram: @lacisuradesilvio

Manuel Ocampo

Ocam Feria

Este sábado se desarrollará en Manuel Ocampo la Ocam Feria, con espectáculos musicales, artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos. Actuarán sobre el escenario: Cristian Díaz y Lourdes Campos (danza); La pueblerina; Fogoneros sin arreglo; Baila conmigo; y Marcos Alonso y su banda. La locución estará a cargo de Juampi Martínez. Organiza Noches Estrelladas y la Delegación Municipal.

Desde las 18:00. Entrada libre y gratuita.

Habemus Theatrum

Buenas noches señor presidente

Este domingo, Habemus Theatrum vuelve a escena la obra Buenas noches señor presidente, de Javier Ferretti, con dirección de Fidela Carruega y Fabián Vitelli, y las actuaciones de Javier Ferretti y Julia Benedettini. La producción es de Luciérnagas Doradas.

Jujuy 227, a las 20:00. Reservas al 2477 451467.

Centro de Jubilados Centenario

Homenaje a Colo Orlando

Este domingo se llevará a cabo en el Centro de Jubilados y Pensionados Centenario de Pergamino un homenaje especial dedicado a Orlando Colo Orlando. El encuentro también contará con una feria de artesanos y emprendedores locales.

Alvear 2340, de 17:00 a 22:00. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los días sábados, de 17:00 a 19:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, se puede visitar los días feriados, sábados y domingos de 17:30 a 20:30. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]