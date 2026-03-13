San Nicolás: Ternium entregó los premios a la innovación agroindustrial en Expoagro 2026

Ternium entregó la décima edición del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial, una iniciativa que reconoce y pone en valor el desarrollo tecnológico aplicado a la maquinaria agrícola argentina.

Ternium realizó la décima edición del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial, en el marco de la muestra Expoagro 2026 que se lleva a cabo en la ciudad de San Nicolás . El certamen reconoció desarrollos tecnológicos aplicados a la maquinaria agrícola de empresas de distintas provincias, destacando la eficiencia, la sustentabilidad y la competitividad del sector.

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En esta edición se presentaron 29 desarrollos de 24 empresas de diferentes regiones del país, reafirmando el carácter federal del concurso. El jurado, compuesto por especialistas de más de 13 instituciones públicas y privadas vinculadas al agro y la industria, otorgó tres medallas de oro, dos de plata, una de bronce y tres menciones especiales.

Los ganadores de la medalla de oro fueron Computing Management S.R.L., Drops Agro y Crucianelli . Las distinciones de plata fueron para Crucianelli y Don Osvaldo , mientras que el bronce fue para Agroindustrias y Servicios G y G S.R.L. También se entregaron menciones especiales, entre ellas a Agrometal S.A.I.

Durante la ceremonia, el presidente ejecutivo de Ternium Argentina, Renato Catallini , destacó la consolidación del entramado industrial nacional. “Argentina consolidó un ecosistema productivo propio, competitivo y exportador”, afirmó al referirse al crecimiento de la agroindustria y a la articulación entre el campo y la industria.

Catallini también subrayó el impacto acumulado del premio en sus 18 años de historia: “En estos 18 años ya fueron más de 350 los proyectos presentados y más de 140 premiados”. Según remarcó, el certamen funciona como un sello de calidad que impulsa la visibilidad y el posicionamiento de los desarrollos en el mercado.

Un premio que impulsa la proyección internacional del agro

El Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial es organizado por Ternium y Expoagro, con la colaboración de la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG). Su objetivo es promover la tecnología aplicada a la maquinaria agrícola, fortalecer la mejora continua y potenciar la competitividad internacional del sector.

Como parte del reconocimiento, uno de los desarrollos premiados con medalla de oro es seleccionado por la DLG para participar en Agritechnica, la feria líder mundial de maquinaria agrícola que se realiza en Hannover, Alemania, lo que abre una instancia de proyección global para la innovación argentina.