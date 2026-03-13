El Municipio de Baradero le descontó el día a chóferes y maquinistas que dejaron sus tareas sin aviso

El episodio había sucedido el pasado mes de febrero cuando se realizaban tareas de limpieza en el boulevard Malabia. Personal de la Cooperativa había levantado la basura de los cordones y dejado los montículos para que la maquinaria del corralón la recogiera.

El municipio de la ciudad de Baradero confirmó el descuento del día de trabajo a los chóferes y maquinistas del corralón que abandonaron sus tareas sin aviso previo durante una jornada de limpieza en el boulevard Malabia. La medida fue aplicada luego de que se determinara que no existía una protesta formal convocada por el gremio.

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El conflicto se originó durante el mes de febrero, cuando se realizaban trabajos de limpieza en el boulevard Malabia. Personal de la Cooperativa había levantado residuos acumulados en los cordones de la avenida y había formado montículos para que posteriormente fueran retirados por la maquinaria del corralón municipal.

Según se informó, las tareas se desarrollaban con normalidad durante la mañana hasta que, cerca de media jornada, los chóferes y maquinistas que debían realizar el retiro de los residuos abandonaron el lugar de trabajo sin dar aviso previo a sus superiores.

La situación generó inconvenientes en la continuidad de las tareas programadas, ya que los montículos de basura habían quedado listos para ser retirados por la maquinaria pesada.

El episodio rápidamente generó repercusiones en el ámbito municipal y sindical, ya que desde el Ejecutivo se solicitó explicaciones sobre lo ocurrido y se evaluaron posibles sanciones administrativas.

La postura del gremio ATE tras lo ocurrido

En aquel momento, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se encontraban en estado de asamblea permanente. Sin embargo, el secretario gremial Carlos Morel aclaró públicamente que no existía una medida de fuerza formal que justificara la interrupción de las tareas.

A través de declaraciones brindadas al programa radial #TuRadio, el dirigente sindical explicó que la asamblea no implicaba un paro de actividades.

“No había ningún paro. Al finalizar la asamblea los trabajadores debían volver al lugar de trabajo”, sostuvo Morel.

El dirigente también señaló que, en caso de que los empleados no hubieran retomado sus funciones luego de la reunión sindical, la responsabilidad recaía en la organización interna del trabajo.

“Si no lo hicieron es responsabilidad de los jefes”, había manifestado en ese momento.

Estas declaraciones marcaron una diferencia de interpretación sobre lo sucedido, ya que desde el municipio se consideró que los trabajadores no habían cumplido con sus tareas durante la jornada laboral.

La decisión del municipio y el descuento del día

Tras analizar el episodio, el intendente Esteban Sanzio había anticipado que el Ejecutivo municipal avanzaría con medidas administrativas en relación con lo ocurrido.

El jefe comunal fue contundente al referirse a la situación y dejó en claro que, al no existir una medida gremial formal, correspondía aplicar sanciones.

“Quiero dejarlo en claro: si no hubo ninguna medida gremial y el trabajador debía cumplir tareas hasta las 14 horas y no le prestó servicio a la ciudadanía, tiene que tener una sanción”, expresó.

En la misma línea, el intendente remarcó que este tipo de situaciones afectan directamente el funcionamiento de los servicios públicos.

“Esto perjudica a la ciudad, no al Intendente. El que no entiende que eso no se puede hacer no puede estar trabajando en lugares de responsabilidad”, señaló.

Sanzio también sostuvo que era necesario poner fin a situaciones de ambigüedad en torno a medidas de fuerza o interrupciones laborales.

“Hay que terminar con las dudas de si hay o no hay medidas, porque detrás de todo esto está la gente”, afirmó.

Finalmente, durante esta semana el municipio confirmó que se aplicó el descuento correspondiente al día de trabajo que los empleados no cumplieron.

La decisión generó un clima de tensión entre el Ejecutivo municipal y el gremio ATE, en un contexto donde el debate sobre las condiciones laborales y el funcionamiento de los servicios públicos continúa abierto.