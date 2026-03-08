Florencia Vaño Abba: "La prevención y la educación son claves para erradicar la violencia de género"

En el marco del Día de la Mujer , que se conmemora cada 8 de marzo, LA OPINION dialogó con Florencia Vaño Abba , directora de Asistencia a la Mujer y la Familia del Municipio de Pergamino, para poner el foco en el trabajo que realiza el área durante todo el año en materia de prevención , acompañamiento y concientización sobre las violencias por razones de género.

Si bien esta fecha funciona como un momento de visibilización, la funcionaria remarcó que el trabajo no se limita a una jornada puntual, sino que se desarrolla de manera permanente.

“Tenemos que poner nuestro granito de arena y concientizar durante todo el año. La educación y la prevención la puede hacer cualquiera, es un compromiso que tenemos que tomar como sociedad”, sostuvo.

Uno de los ejes principales de la Dirección es el trabajo de prevención y sensibilización en distintos ámbitos de la comunidad, especialmente en instituciones educativas.

“Siempre decimos que donde nos necesiten vamos. Vamos con el equipo a charlar, a compartir herramientas y a trabajar estas temáticas”, explicó Vaño Abba.

En ese sentido, señaló que este año las actividades comenzaron muy temprano con visitas a distintas instituciones y que en los próximos días se retomarán los encuentros en escuelas.

“Empezamos muy temprano este año, estuvimos en varias instituciones y el lunes ya tenemos una escuela. Es donde más trabajamos, porque creemos que la prevención empieza desde edades tempranas”, indicó.

Además, la directora invitó a organizaciones sociales, instituciones educativas o referentes barriales a acercarse a la Dirección para coordinar charlas o talleres.

“Estamos a disposición de cualquier institución o referente de barrio que necesite hablar de estos temas. Se pueden acercar a la dirección y planificamos la actividad”, agregó.

La importancia del trabajo en red

Otro de los pilares del abordaje de esta problemática es el trabajo articulado con distintas instituciones del Estado y de la comunidad.

En ese sentido, recientemente se realizó la primera reunión del año de la Mesa Intersectorial de prevención y abordaje de las violencias, un espacio que reúne a diferentes actores.

“Hace muchos años que nos reunimos con distintas instituciones de Pergamino. Es una mesa abierta y democrática donde participan áreas municipales, educación, policía, justicia y otras organizaciones”, explicó.

El objetivo es fortalecer el abordaje integral de la problemática. “La violencia por razones de género se trabaja en red. Ninguna institución puede resolver sola estas situaciones. Por eso es tan importante este espacio de encuentro donde dejamos de lado las diferencias y trabajamos en conjunto”, remarcó.

Independencia económica

Entre los programas impulsados desde la Dirección se destaca “Mujeres en Acción”, una iniciativa que busca promover la autonomía económica de mujeres que atravesaron situaciones de violencia.

El programa se desarrolla en conjunto con la Dirección de Empleo y apunta a brindar herramientas para iniciar pequeños emprendimientos.

“El 49% de las mujeres que asistimos no tienen independencia económica. Entonces nos preguntamos cómo ayudarlas. Una de las respuestas fue este programa, que permite acompañarlas para que puedan iniciar un emprendimiento”, explicó Vaño Abba.

La iniciativa contempla la entrega de recursos para la compra de materiales iniciales y el acompañamiento en el proceso de desarrollo del proyecto.

“El año pasado iniciamos con cuatro mujeres que ya están trabajando con los materiales que pudieron comprar. Para nosotros es muy importante acompañarlas en esa independencia económica porque les da autonomía, dignidad y autoestima”, señaló.

El objetivo para este año es ampliar el programa y consolidarlo como una política sostenida en el tiempo.

Cambiar la cultura para prevenir la violencia

En relación con la situación actual, la directora explicó que el número de casos atendidos se mantiene estable y que el equipo continúa trabajando las 24 horas para dar respuesta a las situaciones que se presentan.

Sin embargo, remarcó que uno de los principales desafíos sigue siendo el cambio cultural. “Falta educación y prevención. Tenemos que cambiar el paradigma y la cabeza con la que fuimos criados”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que la transformación social requiere la participación de toda la comunidad. “Esto no tiene que ver solo con los hombres. También hay muchas mujeres que hemos tenido que deconstruirnos porque venimos de una crianza con determinados mandatos”, reflexionó. Y concluyó con una idea que resume el espíritu del trabajo que se impulsa desde el área: “Todos podemos deconstruirnos a cualquier edad. Lo importante es trabajar por la igualdad, porque esa es la base para entender que nadie es más que nadie y que todos tenemos los mismos derechos”.