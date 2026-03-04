miércoles 04 de marzo de 2026
    • La Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género de Pergamino tuvo la primera reunión del 2026

    La Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género de Pergamino tiene como objetivo establecer articulación para el abordaje de la violencia de género.

    4 de marzo de 2026 - 14:11
    Pergamino fue una ciudad pionera en territorio bonaerense respecto a la creación y el sostenimiento de la Mesa Intersectorial.

    Pergamino fue una ciudad pionera en territorio bonaerense respecto a la creación y el sostenimiento de la Mesa Intersectorial.

    PERGAMINO AL DIA

    Días pasados se concretó la Primera Reunión de la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género de Pergamino del año, un espacio que busca fortalecer las acciones locales a través del trabajo en red con organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo estrategias de prevención y asistencia en la problemática de género.

    “Seguimos con las reuniones mensuales de este espacio donde fomentamos el trabajo en red entre instituciones, con el fin de mejorar día a día el abordaje de esta problemática en el Partido de Pergamino”, explicó la directora de Asistencia a la Mujer y la Familia Florencia Vaño Abba.

    En este primer mes asistieron representantes de las siguientes instituciones: Edia, Sadop, Dirección de la Mujer, Equipo de Violencias del HIGA, Red de Mujeres, Padre Galli, Defensoría General, CFl 403, Concejales, Secretaría de Seguridad, quienes abordaron los objetivos y metas para el año 2026.

    «Queremos agradecer cada institución que sigue mes a mes sosteniendo este punto de encuentro tan importante e indispensable para el abordaje de las violencias en el Partido», concluyó la funcionaria.

    Un espacio para el abordaje de la violencia de género

    La formación de estas Mesas Locales se enmarca dentro del Sistema Integrado de Políticas Públicas de la provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo establecer ejes de articulación entre los actores de la comunidad, promoviendo un abordaje integral de las violencias por razones de género.

    Pergamino fue una ciudad pionera en territorio bonaerense respecto a la creación y el sostenimiento de la Mesa Intersectorial ya que, desde 2012, la Mesa se constituye como un espacio en el que confluyen los actores que trabajamos en la violencia de género. El fin de estos ámbitos es poder poner en palabra cuestiones que pasan en Pergamino.

