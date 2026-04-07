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    Vidas submarinas: ciencia y arte se conjugan en una experiencia única

    La muestra Vidas Submarinas estará abierta al público desde este martes 7 de abril en el Teatro Argentino de La Plata, de martes a sábado, de 10:00 a 19:00.

    7 de abril de 2026 - 11:22
    Vidas Submarinas propone un recorrido por distintos espacios de alto impacto visual.

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    La muestra, que abre este martes 7 de abril, propone un recorrido que permite conocer, de manera accesible y lúdica, el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas argentinos del Conicet, en el marco de la expedición "Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV", que tuvo lugar durante julio y agosto de 2025 y cuyo emblema fue, sin dudas, la popularmente conocida "estrella culona". La propuesta se organiza en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial, talleres y juegos.

    Vidas Submarinas propone un recorrido por distintos espacios de alto impacto visual: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, cada día se ofrecerán talleres para infancias y adolescencias.

    La iniciativa de esta muestra es un trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, articulado entre el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, la Subsecretaría de Políticas Culturales, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia.

    Vidas Submarinas: para agendar

    -La muestra quedará inaugurada el 7 de abril y podrá visitarse de martes a domingos, de 10 a 19.

    -El Teatro Argentino de La Plata está ubicado en la calle 51 entre 9 y 10, en el centro de la capital bonaerense.

    Embed - Gobierno PBA on Instagram: "La estrella culona, ahora en La Plata. Vidas Submarinas invita a sumergirse en un recorrido donde la ciencia y el arte se encuentran para poner en valor nuestra soberanía y la riqueza de nuestros mares. Desde el martes 7 de abril, en el @teatroargentinopba de martes a sábado de 10 a 19 h. Entrada libre y gratuita "
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