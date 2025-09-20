Torneo Pre Federal Bonaerense: Regatas y Somisa mantienen su invicto y Belgrano festejó de local

La quinta fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense de Básquet dejó saldo positivo para los principales representantes de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás, ya que tanto Somisa y Regatas lograron victorias y mantienen la punta de sus respectivos grupos.

Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

En “La Ribera”, Regatas dominó de principio a fin a Banco Provincia de La Plata , imponiéndose por 108 a 69 y manteniendo su invicto con puntaje ideal en el Grupo D . Nicolás Ferreyra fue el goleador de la noche con 25 puntos, mientras que Federico Repetti firmó una doble figura con 18 tantos y 10 rebotes.

Por la misma zona, La Emilia cayó de local ante Atenas por 76 a 69 , pese a los 16 puntos de Bruno Voltatorni. El Griego contó con una gran actuación de Santiago Aman (32) y Yago Sánchez (27).

En el Grupo B , Somisa consiguió un triunfazo en Chivilcoy al derrotar a Colón por 62 a 48 , resultado clave en la pelea por el pase directo a la Liga Federal 2026 . El conjunto de Diego Alba lo logró pese a la ausencia de Guillermo Romero y la lesión de Genaro Calcaterra. Luciano Cognigni (17 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) y Aquadro (15) fueron las figuras.

De local, Belgrano se impuso con comodidad

Por su parte, en el “Fortunato Bonelli”, Belgrano superó con autoridad a Comunicaciones de Pergamino por 81 a 63. Sin Núñez ni Giaccio, el Rojo se apoyó en Ignacio Alimena (15), Grunale (13), Lallana y Singh (12 cada uno), además de un aporte clave de Dente (9 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias).

En otros resultados, Riberas sufrió una dura derrota en La Plata ante Estudiantes (108 a 34), mientras que el domingo será turno de Defensores frente a San Martín de Junín y de Los Andes ante Barrio Alegre en Villa Ramallo. Además, Sacachispas recibirá a Platense.

Con estos resultados, Regatas y Somisa siguen firmes en lo más alto de sus zonas, consolidándose como los grandes candidatos de la región.