sábado 20 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Torneo Pre Federal Bonaerense: Regatas y Somisa mantienen su invicto y Belgrano festejó de local

    Regatas y Somisa estiraron su racha ganadora en el Torneo Pre Federal Bonaerense. Belgrano venció en casa y La Emilia cayó ajustadamente ante Atenas.

    20 de septiembre de 2025 - 10:15
    Sendos triunfos de Regatas, Somisa y Belgrano en el Torneo Pre Federal de Basquet

    Sendos triunfos de Regatas, Somisa y Belgrano en el Torneo Pre Federal de Basquet

    Diario El Norte

    La quinta fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense de Básquet dejó saldo positivo para los principales representantes de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás, ya que tanto Somisa y Regatas lograron victorias y mantienen la punta de sus respectivos grupos.

    Lee además
    Regatas, Somisa, Belgrano y los nicoleños con fecha del Torneo Pre Federal esta noche

    Torneo Pre Federal Bonaerense: En San Nicolás y La Plata jornada clave para los equipos nicoleños
    Comunicaciones suma tres triunfos y llegará al partido ante Belgrano tras vencer a Náutico.

    Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

    En “La Ribera”, Regatas dominó de principio a fin a Banco Provincia de La Plata, imponiéndose por 108 a 69 y manteniendo su invicto con puntaje ideal en el Grupo D. Nicolás Ferreyra fue el goleador de la noche con 25 puntos, mientras que Federico Repetti firmó una doble figura con 18 tantos y 10 rebotes.

    Por la misma zona, La Emilia cayó de local ante Atenas por 76 a 69, pese a los 16 puntos de Bruno Voltatorni. El Griego contó con una gran actuación de Santiago Aman (32) y Yago Sánchez (27).

    En el Grupo B, Somisa consiguió un triunfazo en Chivilcoy al derrotar a Colón por 62 a 48, resultado clave en la pelea por el pase directo a la Liga Federal 2026. El conjunto de Diego Alba lo logró pese a la ausencia de Guillermo Romero y la lesión de Genaro Calcaterra. Luciano Cognigni (17 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) y Aquadro (15) fueron las figuras.

    De local, Belgrano se impuso con comodidad

    Por su parte, en el “Fortunato Bonelli”, Belgrano superó con autoridad a Comunicaciones de Pergamino por 81 a 63. Sin Núñez ni Giaccio, el Rojo se apoyó en Ignacio Alimena (15), Grunale (13), Lallana y Singh (12 cada uno), además de un aporte clave de Dente (9 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias).

    En otros resultados, Riberas sufrió una dura derrota en La Plata ante Estudiantes (108 a 34), mientras que el domingo será turno de Defensores frente a San Martín de Junín y de Los Andes ante Barrio Alegre en Villa Ramallo. Además, Sacachispas recibirá a Platense.

    Con estos resultados, Regatas y Somisa siguen firmes en lo más alto de sus zonas, consolidándose como los grandes candidatos de la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Torneo Pre Federal Bonaerense: En San Nicolás y La Plata jornada clave para los equipos nicoleños

    Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Campaña 2025/26: la siembra movilizará casi U$S 14.000 millones

    Campaña 2025/26: la siembra movilizará casi U$S 14.000 millones
    Sendos triunfos de Regatas, Somisa y Belgrano en el Torneo Pre Federal de Basquet

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Regatas y Somisa mantienen su invicto y Belgrano festejó de local

    La arquitectura de la iglesia principal de Capilla del Señor, la Parroquia Exaltación de la Cruz, es de estilo ecléctico y fue construida en 1866 por los arquitectos Hunt y Sherarder. El templo se caracteriza por su torre central con cinco campanas y es un hito arquitectónico y religioso del pueblo, ubicado a 80 km de Buenos Aires. 

    El destino ideal para disfrutar de la arquitectura colonial: un pueblo detenido en el tiempo a 85 km de CABA

    Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular regresaban a MasterChef Celebrity para elegir al ganador.

    MasterChef Celebrity Argentina: quiénes serán los jurados

    El Coro Matices que dirige la profesora María Auil.
    Cultura

    Encuentro Coral Diverso Solidario este sábado organizado por el Coro Matices