El Medio Maratón La Merced Pergamino vive su 22ª edición con una gran fiesta

La ciudad vivirá este domingo una nueva edición de su evento atlético más emblemático. Desde las 9:00 , en la intersección de avenida Alsina y Moreno , se largará el 22° Medio Maratón La Merced Pergamino , organizado por la Asociación Atlética Pergamino (AAP), con un recorrido renovado y una gran participación de corredores de la ciudad y la región.

La prueba, que desde su creación en 2003 ha crecido hasta consolidarse como una verdadera tradición local, forma parte de las celebraciones en honor a la Virgen de La Merced, patrona de la ciudad, cuyo día se conmemora cada 24 de septiembre. La largada y llegada tendrán lugar por primera vez en el Parque España , que se convierte en el nuevo epicentro de la carrera, reemplazando al Parque Belgrano.

Con un circuito renovado, la competencia incluirá el paso por puntos emblemáticos como la Plaza Merced, sumando así un fuerte valor simbólico al trazado, en sintonía con el espíritu de la festividad religiosa.

La jornada atlética tendrá tres distancias: los tradicionales 21.097,5 metros ; una prueba de 10 kilómetros , también competitiva; y una carrera de integración de 3 kilómetros , abierta a la comunidad y con fin solidario, ya que lo recaudado será destinado a la Granja San Camilo , institución local que trabaja en la rehabilitación de jóvenes con consumo problemático.

Se espera una gran cantidad de participantes en todas las categorías, además de familias, grupos de entrenamiento y público que se acercará a alentar a los corredores en distintos puntos del circuito.

Recorrido Medio Maratón

Carrera Kids y Cani Run

Debido a las inclemencias climáticas, la Asociación Atlética Pergamino decidió reprogramar para este domingo (en los mismos horarios) las actividades previstas para el sábado a la tarde, en el marco del 22º Medio Maratón La Merced Pergamino. A las 16:00 se realizará la Carrera Kids, donde los más pequeños disfrutarán de una experiencia deportiva inolvidable, con remeras, dorsales y medallas finisher. Más tarde, a las 17:30, se llevará a cabo la primera edición de la Cani Run, una novedosa prueba recreativa de 800 metros para personas acompañadas por sus mascotas. La inscripción ($5.000) es a beneficio de Rescataditos Pergamino, dedicada al rescate y adopción de animales en situación de calle.

Operativo y servicios

La organización ha dispuesto un importante operativo logístico, con cortes de tránsito programados, puestos de hidratación y asistencia médica en todo el trayecto. La entrega de kits se realizó este sábado por la tarde y continuará este domingo desde las 6:30 hasta las 8:30.

Desde la Asociación Atlética Pergamino destacaron el crecimiento del evento en propuestas complementarias y la presencia de corredores de otras ciudades, lo que posiciona al Medio Maratón La Merced como una referencia en el calendario de carreras de calle de la región.

Los más ganadores y récords

Los máximos ganadores del historial son los locales Diego Recouso (2004 a 2007) y Hernán García (2009, 2010, 2012 y 2013) con cuatro triunfos cada uno. Otros dos pergaminenses inscribieron su nombre como vencedores en esta prueba: Marcos Misiewicz, ganador en 2014 y 2015, y Luciano Dragi, quien se quedó con el triunfo en 2023 y estará este domingo en la línea de largada.

Y entre las damas, la pergaminense Brenda Bernard es la máxima ganadora con tres triunfos (2015, 2022 y 2023). Las otras pergaminenses que ganaron los 21K de La Merced son Viviana Lamperti de J. A. de la Peña (en 2003), Soledad Aita (2011) y Soledad Parisi (2018).

El mejor tiempo histórico en el Medio Maratón La Merced lo logró el santafesino radicado en nuestra ciudad Nicolás Ternavasio, quien en la edición 2011 triunfó en 1h. 07m. 45s. Actualmente es el entrenador del grupo Viajantes Running y correrá este domingo. Y en damas el récord de la competencia lo estableció la olavarriense Rosana Luisetti en 2007 al quedarse con la victoria en 1h. 23m. 54s.

Más que una carrera

Además de ser un evento deportivo de alto nivel, el Medio Maratón La Merced se ha convertido en un espacio de encuentro, inclusión y compromiso social. Con propuestas pensadas para toda la familia, actividades solidarias y la participación activa de instituciones locales, la competencia trasciende lo estrictamente atlético y reafirma su lugar como uno de los momentos más esperados del año en la vida deportiva y comunitaria de Pergamino.

Este domingo, desde temprano, la ciudad volverá a ser escenario de esfuerzo, superación y alegría compartida. Y a las 9:00, cuando se de la señal de largada en Alsina y Moreno, una nueva historia comenzará a escribirse.