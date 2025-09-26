viernes 26 de septiembre de 2025
    • Detienen a dos jóvenes en San Nicolás con cocaína y dinero en un operativo durante eventos religiosos

    Un joven de 22 y una mujer de 20 fueron detenidos en San Nicolás con cocaína, dinero y una moto adulterada durante un control policial.

    26 de septiembre de 2025 - 09:30
    Detenidos dos jóvenes con una motocicleta adulterada y estupefacientes en San Nicolás.

    Diario El Norte

    Un operativo de control en San Nicolás terminó con la aprehensión de un joven de 22 años y una mujer de 20 en la intersección de Francia y Ruiz Moreno. Ambos intentaron escapar en motocicleta realizando maniobras riesgosas en medio de los eventos religiosos, pero fueron interceptados en plena vía pública.

    La bicicleta robada estaba atada con cadena y candado en la vía pública sobre calle Tropero Chapero.

    Robaron una bicicleta que estaba atada con linga en cercanías de un local
    La Misa del Peregrino tendrá lugar este jueves a las 19:00.

    Una cita con la fe en Pergamino: invitan a la Misa del Peregrino en honor a la Virgen del Rosario

    Descubren la irregularidad de la motocicleta y los estupefacientes en su poder

    Durante la requisa, las autoridades secuestraron una motocicleta Honda 190 Titan color blanca, que presentaba adulteración en número de cuadro y motor. El vehículo quedó incautado para pericias posteriores, junto con otros elementos de interés que complican la situación procesal de los implicados.

    En poder de los jóvenes se hallaron siete envoltorios de nylon con cocaína, con un pesaje total de 19,6 gramos. La droga fue incautada y trasladada para análisis.

    Además, los detenidos llevaban consigo 220.600 pesos en efectivo, suma que quedó bajo custodia en el marco de las actuaciones judiciales. Ambos permanecen a disposición de la Justicia.

