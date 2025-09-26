Detienen a dos jóvenes en San Nicolás con cocaína y dinero en un operativo durante eventos religiosos

Detenidos dos jóvenes con una motocicleta adulterada y estupefacientes en San Nicolás. Diario El Norte

Un operativo de control en San Nicolás terminó con la aprehensión de un joven de 22 años y una mujer de 20 en la intersección de Francia y Ruiz Moreno. Ambos intentaron escapar en motocicleta realizando maniobras riesgosas en medio de los eventos religiosos, pero fueron interceptados en plena vía pública.

Descubren la irregularidad de la motocicleta y los estupefacientes en su poder Durante la requisa, las autoridades secuestraron una motocicleta Honda 190 Titan color blanca, que presentaba adulteración en número de cuadro y motor. El vehículo quedó incautado para pericias posteriores, junto con otros elementos de interés que complican la situación procesal de los implicados.

En poder de los jóvenes se hallaron siete envoltorios de nylon con cocaína, con un pesaje total de 19,6 gramos. La droga fue incautada y trasladada para análisis.

Además, los detenidos llevaban consigo 220.600 pesos en efectivo, suma que quedó bajo custodia en el marco de las actuaciones judiciales. Ambos permanecen a disposición de la Justicia.

