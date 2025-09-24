miércoles 24 de septiembre de 2025
    • El Municipio de San Nicolás pagará premio anual de $1.500.000 a trabajadores municipales

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunció un bono anual de $1.500.000 para empleados municipales, a pagar en cuatro cuotas hasta enero de 2026.

    24 de septiembre de 2025 - 11:30
    Desde la Municipalidad de San Nicolás, otorgarán un bono extra a sus trabajadores.

    Desde la Municipalidad de San Nicolás, otorgarán un bono extra a sus trabajadores.

    LaOpinion

    El Departamento Ejecutivo Municipal de San Nicolás, a cargo del intendente Santiago Passaglia, anunció el pago de un premio anual de $1.500.000 para los trabajadores y trabajadoras de la planta municipal. La suma representa un 50% más que el beneficio otorgado el año pasado, cuando el premio anual había sido de $1.000.000.

    Como se pagará el bono otorgado por la Municipalidad

    El bono se abonará en cuatro cuotas iguales de $375.000, la primera de las cuales se depositará junto a los haberes de septiembre, mientras que las siguientes se acreditarán en octubre, noviembre y enero de 2026.

    Desde el Municipio explicaron que no se estableció diciembre como mes de pago, dado que en ese período los empleados perciben el segundo medio aguinaldo correspondiente por ley.

    La medida fue aceptada por el Sindicato de Trabajadores Municipales y forma parte del marco de negociación paritaria que se llevará adelante para definir los salarios del año próximo.

    Con este beneficio, la gestión municipal busca reconocer el esfuerzo del personal y avanzar en un esquema de recomposición salarial que contemple la situación económica actual.

