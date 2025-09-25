Se celebra el 42° aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás con miles de fieles

Se celebra el 42° Aniversario de la Aparición de la Virgen de San Nicolás. Diario El Norte

San Nicolás vive una jornada de profunda fe con la celebración del 42° aniversario de la aparición de la Virgen del Rosario. Desde aquel acontecimiento mariano que marcó la historia de la ciudad en 1983, la devoción crece año tras año y hoy convoca a miles de peregrinos de distintas provincias argentinas.

La festividad comenzó a la medianoche, cuando las comunidades parroquiales se reunieron en momentos de adoración y canto. Durante la mañana se celebraron distintas misas en las inmediaciones del Santuario, con la tradicional entonación del “feliz cumpleaños” a la Virgen, en una emotiva misa presidida por Monseñor Hugo Santiago.

A las 15:00 será el acto central por la Virgen del Rosario de San Nicolás El acto central tendrá lugar a las 15:00 horas en el predio del “campito”, donde el obispo Hugo Santiago encabezará la misa principal bajo el lema “María, vos sos nuestra esperanza”.

Como cada año, San Nicolás se convierte en epicentro de la fe mariana, reafirmando la importancia de este santuario como lugar de peregrinación nacional.

