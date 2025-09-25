jueves 25 de septiembre de 2025
    • El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá proyectos de transporte, género y reconocimientos culturales

    El HCD de San Nicolás sesiona este 25 de septiembre. Se trataron proyectos sobre transporte, género, cultura y salud, además de reconocimientos locales.

    25 de septiembre de 2025 - 10:20
    Sesión del Concejo Deliberante de San Nicolás este jueves con temas varios.

    Sesión del Concejo Deliberante de San Nicolás este jueves con temas varios.

    LaOpinion

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás lleva adelante este jueves 25 de septiembre, su última sesión ordinaria del mes, en el marco del Acta N° 16/2025, donde se aprobarán las actas de las sesiones correspondientes al 14 y el 28 de agosto.

    Luego se continuará con el ingreso de notas y pedidos de vecinos, como la solicitud del barrio Avambaé para la continuidad de las cloacas en calle La Plata, y oficios remitidos por el Juzgado Contencioso Administrativo N.° 1 en causas vinculadas al municipio.

    Entre los expedientes ingresados se destacaron:

    • La propuesta para declarar de interés municipal los 25 años del Teatro en Escena, el foro ambiental “Eco” previsto para octubre y los actos por el 150° aniversario de la presencia salesiana en la ciudad.

    • Un proyecto de ordenanza para regular plataformas electrónicas de transporte privado.

    • La iniciativa “Cuidadores Cuidados” del Hogar San Hipólito.

    Los pedidos de los bloques en el Concejo y desde el Poder Ejecutivo local

    Los bloques políticos también presentaron pedidos de informes al Departamento Ejecutivo sobre el funcionamiento del Servicio Local de Niñez, la Dirección de Género y Diversidad Sexual, y la disponibilidad de profesionales en salud infantil. Además, se impulsó un programa de acceso a inmuebles para mujeres en situación de violencia.

    En los ingresos de último momento, el Ejecutivo propuso ordenanzas vinculadas a tenencias precarias de inmuebles, modificaciones al Código Urbano Ambiental y la autorización para un convenio con el Ministerio de Seguridad bonaerense. También se incluyó la actualización de ordenanzas administrativas.

    Finalmente, se aprobaron despachos de comisión que incluyeron la derogación de normativas de fondos afectados y la declaración de Vanesa Rubiola como personalidad destacada del Partido de San Nicolás.

