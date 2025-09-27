El Sanatorio Anchorena Zárate, inaugurado por UPCN: un centro de alta complejidad único en la región

El Sanatorio Anchorena Zárate, inaugurado por UPCN, ya está en funcionamiento: un centro de alta complejidad único en la región

El nuevo Sanatorio Anchorena de Zárate , impulsado por UPCN, ya está en marcha. Es el primero de alta complejidad en la zona norte de Buenos Aires y ofrece atención médica de excelencia, tecnología de vanguardia y una estructura hospitalaria inédita en 200 km a la redonda, que responde a una necesidad histórica de la región.

Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

Sanatorio Anchorena abrió sus puertas en Zárate con conexión directa del SIT

Ubicado estratégicamente en una región con fuerte concentración industrial, el flamante centro de salud cuenta con 10.000 m² , seis pisos médicos y equipamiento de última generación. Fue inaugurado por el Secretario General de UPCN, Andrés Rodríguez , quien remarcó el compromiso sindical con el bienestar de los trabajadores.

“Un gremio vela por la dignidad del trabajador y su familia. Este sanatorio es una prueba fehaciente de ello”, afirmó Rodríguez.

Se trata del quinto sanatorio que UPCN inaugura en el país , consolidando una red de atención médica propia. La obra generó 500 empleos registrados y dotó a la región de un recurso clave para resolver urgencias y tratamientos complejos sin necesidad de traslados a grandes ciudades.

Tecnología de punta y atención integral

El sanatorio está preparado para recibir pacientes en múltiples especialidades y niveles de complejidad. Entre sus características más destacadas se encuentran:

68 habitaciones individuales con baño privado.

Unidades de cuidados críticos : terapia intensiva, unidad coronaria, neonatología y observación.

8 quirófanos de última generación , incluyendo 2 específicos para maternidad y 2 salas de endoscopía.

Diagnóstico por imágenes completo , con resonador magnético, tomografía, mamografía digital, densitometría, entre otros.

Auditorio, farmacia, comedor, cafetería y áreas de soporte con altos estándares sanitarios.

El Director Médico, Dr. Alberto Arena, señaló que trabajan 178 personas actualmente y que habrá guardia activa en pediatría y cirugía.

Una respuesta al crecimiento regional

Zárate y Campana conforman un eje económico estratégico, donde la demanda sanitaria crece a la par de la industria. Sectores como el automotriz, químico, logístico y energético requieren centros médicos a la altura de sus necesidades. El Sanatorio Anchorena Zárate responde a esa demanda con una visión federal y equitativa de salud.

Fernando Quintas, Gerente General de Unión Personal, afirmó:

“Es un día que cambia la historia de Zárate. Este sanatorio prioriza la seguridad del paciente con equipamiento de última generación.”

Lema y proyección

Bajo el lema “Hechos para cuidarte”, Anchorena Zárate se suma a la red sanitaria de UPCN con una propuesta que une infraestructura, calidad médica y compromiso humano.

El sanatorio, que ya atiende pacientes, prevé superar los 500 puestos de trabajo directos en los próximos meses y convertirse en un centro de referencia regional tanto para trabajadores como para toda la comunidad.