El viaje soñado que propone Cubata Viajes al corazón de Cafayate: entre viñedos, estrellas y amigas

Mujeres de distintas edades y realidades comparten charlas, risas y momentos.

Hay viajes que se planifican… y hay otros que se sienten desde el primer momento. Así es la nueva propuesta de Cubata Viajes : una escapada a Cafayate , en Salta , diseñada especialmente para mujeres que buscan disfrutar del vino , la gastronomía y la conexión en un entorno único.

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Del 20 al 24 de mayo, el norte argentino será escenario de una experiencia que promete mucho más que turismo.

“No hace falta saber de vinos para venir”, aclara María. “La idea es disfrutar. Si te gusta o no te gusta, eso ya es suficiente”.

La propuesta apunta a descontracturar el mundo del vino y acercarlo desde la experiencia personal: degustaciones, comidas y momentos compartidos. “Queremos que cada una se lleve su propia sensación. Que después pueda elegir un vino porque le gustó, no por la etiqueta o el precio”, agrega.

Experiencias únicas en escenarios inolvidables

El itinerario incluye visitas a algunas de las mejores bodegas del norte argentino, con almuerzos y cenas de pasos, acompañados por vinos premium.

Pero hay momentos que prometen ser inolvidables, como la “Noche Estrellada”:

una degustación bajo el cielo de Cafayate, en un entorno natural impactante. “Sentís que podés tocar las estrellas”, describen.

Confort y detalle en cada paso

A diferencia del viajero liviano, aquí la consigna es clara: disfrutar sin preocuparse por nada.

El alojamiento será en un hotel boutique en el centro de Cafayate, con todas las comodidades necesarias para una estadía placentera. “Desde que llegás hasta que te vas, está todo pensado para el disfrute”, explican.

Más que un viaje: una experiencia compartida

Uno de los grandes diferenciales de esta propuesta es el clima que se genera entre las participantes. “El año pasado se armó un grupo espectacular. Muchas siguen en contacto”, cuenta María.

Mujeres de distintas edades y realidades comparten charlas, risas y momentos que van mucho más allá del itinerario.

“Se generan conexiones muy lindas. Es parte fundamental del viaje”, destacan.

Cupos limitados y experiencia personalizada

El grupo será reducido —entre 10 y 18 personas— para garantizar cercanía y calidad en cada actividad. “Nos gusta que sea un grupo donde podamos conocer a todas, donde cada una tenga su lugar”, explica María.