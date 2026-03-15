Vecinos de Ramallo denuncian abandono tras un violento episodio armado en el barrio La Isoca

La preocupación por la inseguridad volvió a instalarse con fuerza entre los vecinos del barrio La Isoca, en Ramallo, luego de un violento episodio ocurrido en la zona del Paseo de los Olivos que incluyó disparos, intervención policial y momentos de extrema tensión a plena luz del día.

La preocupación por la inseguridad volvió a instalarse entre los vecinos del barrio La Isoca, en Ramallo , luego de un violento episodio registrado en el sector del Paseo de los Olivos. El hecho incluyó disparos, intervención policial y momentos de tensión que reactivaron los reclamos por mayor seguridad y mejoras en la infraestructura urbana.

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El incidente ocurrió esta semana en el sector del humedal cercano al Paseo de los Olivos, un área donde vecinos denuncian desde hace tiempo la presencia de construcciones precarias y un contenedor que, según afirman, sería utilizado como refugio por personas vinculadas a distintos conflictos en el barrio.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, la situación comenzó cuando un patrullero con cuatro efectivos llegó al lugar para realizar un procedimiento. En ese momento, dos hombres comenzaron a agredir al personal policial con insultos y piedras, lo que obligó a los agentes a resguardarse detrás del móvil.

Minutos más tarde llegó un refuerzo policial y el operativo derivó en un enfrentamiento armado en el que se efectuaron disparos con armas largas para reducir a los atacantes.

Tras la intervención, un joven fue trasladado por la policía y se incautaron distintos elementos que se encontraban dentro del contenedor ubicado en el sector del humedal.

Reclamos vecinales por seguridad y recuperación del espacio público

Luego del operativo, vecinos señalaron que el clima de tensión continuó en el lugar. Según relataron, un hombre permaneció en la zona portando un arma de fuego y realizando amenazas, lo que incrementó la preocupación entre las familias del barrio.

Para los residentes de La Isoca, el episodio refleja una problemática que viene siendo denunciada desde hace años. Aseguran que el asentamiento instalado en el área del humedal se convirtió en un foco de conflictividad y que, pese a los reiterados pedidos de intervención, no se implementaron soluciones estructurales.

En ese contexto, los vecinos renovaron sus reclamos por mayor presencia policial, controles permanentes y acciones concretas para recuperar el espacio público.

Falta de iluminación y reclamos al municipio

El malestar también apunta a la falta de respuestas del municipio que conduce el intendente Mauro Poletti. Los vecinos recuerdan que en abril de 2024 mantuvieron una reunión con el jefe comunal y funcionarios de su gabinete, donde se asumieron compromisos vinculados a un censo habitacional, mejoras en la iluminación y la recuperación ambiental del humedal.

Sin embargo, sostienen que a casi dos años de aquel encuentro los problemas persisten e incluso se agravaron.

A la situación de seguridad se suma el deterioro de la infraestructura urbana. Según denuncian, varios accesos al barrio permanecen sin iluminación desde hace semanas, lo que genera zonas de oscuridad que facilitan la comisión de delitos.

Uno de los puntos más señalados es la calle Juan B. Justo en la bajada hacia el Paseo de los Olivos, donde la ausencia de luminarias convirtió el sector en lo que los vecinos describen como una “boca de lobo”. Situaciones similares se registran también en los accesos por las calles Córdoba y San Lorenzo.

Frente a este panorama, la comisión vecinal decidió formalizar nuevos reclamos ante el municipio, la jefatura de seguridad y la comisaría local. Entre los pedidos se destacan la erradicación del asentamiento del humedal, la recuperación ambiental del sector y la presencia permanente de fuerzas de seguridad en el barrio.