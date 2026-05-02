Incendio en Pergamino: rescatistas sofocaron un foco de basura y cubiertas en barrio Ex Quinta Mastrángelo

Un incendio de basura y cubiertas generó alarma este sábado por la mañana en Pergamino, en la zona del barrio Ex Quinta Mastrángelo, donde rescatistas intervinieron rápidamente para controlar las llamas y evitar su propagación, tras el alerta de vecinos que advirtieron una densa columna de humo.

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El siniestro se registró minutos antes de las 9:00 en un predio ubicado detrás del Taller Protegido, en cercanías de avenida Rodríguez Jáuregui (traza de la ruta nacional 178) al 4.400, un sector donde suelen acumularse residuos.

De acuerdo a lo informado, el fuego se originó en una acumulación de basura y cubiertas en desuso, lo que generó una importante humareda visible desde distintos puntos del sector norte de la ciudad, causando preocupación entre los vecinos de la zona.

Ante la situación, una dotación completa de rescatistas se desplazó al lugar a bordo del móvil 24 del cuartel, iniciando tareas para sofocar el foco ígneo. Los brigadistas trabajaron intensamente durante varios minutos hasta lograr controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia sectores linderos.

El rápido accionar del personal permitió contener el fuego sin que se registraran personas heridas ni daños materiales en construcciones cercanas, aunque la quema de cubiertas generó un fuerte impacto ambiental momentáneo por la emisión de humo negro.

Este tipo de incendios, vinculados a la quema de residuos, representa un riesgo frecuente en terrenos abiertos o descampados, especialmente en zonas donde se acumulan materiales inflamables sin control. Desde los organismos de emergencia suelen reiterar la importancia de evitar la quema de basura y denunciar este tipo de prácticas.

Tras la intervención, el sector quedó bajo monitoreo para prevenir posibles reactivaciones del fuego, en tanto que se investigan las causas que dieron origen al incendio.