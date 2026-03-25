miércoles 25 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Vacunación antigripal en San Nicolás: comienza la segunda etapa con más grupos incluidos

    Desde este miércoles 25 de marzo se amplía la campaña de vacunación antigripal en San Nicolás, incorporando nuevos grupos de riesgo y sectores estratégicos.

    25 de marzo de 2026 - 12:20
    La vacuna estará disponible en diversos puntos sanitarios de la ciudad, entre ellos el Hospital San Felipe, el Cempre, el Hospital Zona Norte y el Sanatorio GO de la zona oeste.

    La vacuna estará disponible en diversos puntos sanitarios de la ciudad, entre ellos el Hospital San Felipe, el Cempre, el Hospital Zona Norte y el Sanatorio GO de la zona oeste.

    Google
    Lee además
    La Primera División de Gimnasia y Esgrima debutará el sábado con Regatas de San Nicolás.

    Gimnasia y Alfonzo se preparan para su debut en la Liga Nicoleña de vóley
    Las sucursales de entidades bancarias que operan en San Nicolás retomarán este miércoles su horario habitual de atención al público, luego de varios meses en los que funcionaron con el esquema de verano.

    Los bancos en San Nicolás retoman el horario habitual de atención desde este miércoles

    Dónde vacunarse en San Nicolás

    La vacuna estará disponible en diversos puntos sanitarios de la ciudad, entre ellos el Hospital San Felipe, el Cempre, el Hospital Zona Norte y el Sanatorio GO de la zona oeste. También se aplicará en centros de atención primaria y delegaciones municipales, en su mayoría durante el horario de la mañana.

    Quiénes pueden acceder en esta etapa

    En esta nueva fase, podrán vacunarse niños de entre 6 y 24 meses, personas embarazadas o en período de puerperio, y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, siempre con indicación médica. Además, se incluye al personal estratégico y a quienes mantengan contacto con aves de corral.

    También se recordó que los mayores de 65 años y el personal de salud que aún no recibieron la dosis pueden acercarse a aplicársela sin necesidad de turno previo.

    Objetivo de la campaña y recomendaciones

    Desde el sistema de salud destacaron que la vacunación busca reducir las formas graves de la gripe, evitar internaciones y disminuir la mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables. Asimismo, la vacuna ofrece protección frente a las cepas del virus que circulan actualmente a nivel internacional.

    El esquema se implementa de forma progresiva y, en la mayoría de los casos, no se requiere orden médica. Puede aplicarse junto a otras vacunas del calendario y se recomienda asistir con DNI; en el caso de los niños, también con la libreta sanitaria.

    Temas
    Seguí leyendo

    Gimnasia y Alfonzo se preparan para su debut en la Liga Nicoleña de vóley

    Los bancos en San Nicolás retoman el horario habitual de atención desde este miércoles

    San Nicolás conmemora el Día del Autismo con una jornada inclusiva en la costanera

    San Nicolás se suma al registro de deudores alimentarios y endurece controles a incumplidores

    San Nicolás: Denuncian daño ambiental por la acería de Sidersa y piden frenar las obras

    Municipales de San Nicolás acordaron un aumento del 40% que se cobrará con los sueldos de abril

    San Nicolás permite renovar la licencia de conducir por WhatsApp en pocos minutos

    Alerta amarilla por tormentas en San Nicolás: advierten lluvias intensas y ráfagas

    San Nicolás: El río Paraná marcó el nivel más bajo del año y luego inició una leve recuperación

    San Nicolás: Proponen prohibir celulares en las cárceles bonaerenses para frenar delitos desde prisión

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las sucursales de entidades bancarias que operan en San Nicolás retomarán este miércoles su horario habitual de atención al público, luego de varios meses en los que funcionaron con el esquema de verano.

    Los bancos en San Nicolás retoman el horario habitual de atención desde este miércoles

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En la Escuela Secundaria 10 de Estanislao del Campo y Schumacher provocaron destrozos y hubo un alumno herido.

    Directivos de escuelas primarias piden a inspectores de Educación resguardo ante hechos de violencia escolar
    El ladrón que perpetró el robo rompió el vidrio del frente para ingresar al comercio a robar dinero, productos y herramientas.

    Robo en una fiambrería de Pergamino: rompieron la vidriera y se llevaron dinero, mercadería y herramientas

    El precio de la nafta súper en Ramallo superó los $2.000 y ya se ubica en $2026 por litro, en el marco de una fuerte suba de combustibles en Argentina que genera creciente preocupación entre automovilistas, comerciantes y transportistas por su impacto directo en el costo de vida.

    Nafta súper supera los $2.000 en Ramallo y enciende alarma por su impacto económico

    El Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de San Pedro sumó a su patrimonio una serie de formularios originales pertenecientes a la emblemática empresa Tupperware, cuya planta fabril fue un pilar de la economía regional hasta finales de la década del 90.

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma documentos clave de la ex planta Tupperware

    Pergamino tiene un espacio que se ocupa de los problemas de los consumidores

    Pergamino tiene un espacio que se ocupa de los problemas de los consumidores