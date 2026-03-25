Vacunación antigripal en San Nicolás: comienza la segunda etapa con más grupos incluidos

La vacuna estará disponible en diversos puntos sanitarios de la ciudad, entre ellos el Hospital San Felipe, el Cempre, el Hospital Zona Norte y el Sanatorio GO de la zona oeste.

La campaña de vacunación antigripal avanza en la provincia de Buenos Aires y desde este miércoles 25 de marzo entra en su segunda etapa en San Nicolás , ampliando la cobertura a nuevos grupos considerados de riesgo. La aplicación será gratuita y se realizará en distintos centros de salud de la ciudad .

Gimnasia y Alfonzo se preparan para su debut en la Liga Nicoleña de vóley

La vacuna estará disponible en diversos puntos sanitarios de la ciudad, entre ellos el Hospital San Felipe, el Cempre, el Hospital Zona Norte y el Sanatorio GO de la zona oeste. También se aplicará en centros de atención primaria y delegaciones municipales, en su mayoría durante el horario de la mañana.

En esta nueva fase, podrán vacunarse niños de entre 6 y 24 meses, personas embarazadas o en período de puerperio, y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, siempre con indicación médica. Además, se incluye al personal estratégico y a quienes mantengan contacto con aves de corral.

También se recordó que los mayores de 65 años y el personal de salud que aún no recibieron la dosis pueden acercarse a aplicársela sin necesidad de turno previo.

Objetivo de la campaña y recomendaciones

Desde el sistema de salud destacaron que la vacunación busca reducir las formas graves de la gripe, evitar internaciones y disminuir la mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables. Asimismo, la vacuna ofrece protección frente a las cepas del virus que circulan actualmente a nivel internacional.

El esquema se implementa de forma progresiva y, en la mayoría de los casos, no se requiere orden médica. Puede aplicarse junto a otras vacunas del calendario y se recomienda asistir con DNI; en el caso de los niños, también con la libreta sanitaria.