Urcera ahora fue más lejos contra Alfonso Domenech: le arruinó la carrera

View this post on Instagram

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Domenech remontó del 16° al 7° tras ser sacado de pista en Río Cuarto El pergaminense Alfonso Domenech tuvo un gran fin de semana en la Clase 3 del Turismo Nacional, pero un toque de José Manuel Urcera lo dejó sin chances de podio cuando marchaba tercero en la final. Urcera lo chocó en la vuelta 5 y lo mandó al puesto 16. A puro manejo, Domenech remontó y terminó 7°. Con ese resultado, quedó tercero en el campeonato con 111 puntos. Urcera fue excluido por esa maniobra y otra contra Tedeschi. “Venía esperando el momento justo para atacar, pero ‘Manu’ se tiró con todo y me pegó. Por suerte no rompimos nada y sumamos”, dijo Domenech tras la carrera. La próxima fecha será el 15 de junio en Viedma. Nota completa en @laopinionline -Link en bio- #TurismoNacional #Clase3 #Domenech #Automovilismo #Pergamino #TN2025 #RíoCuarto #DeporteNacional"

El domingo largó segundo en la primera serie y producto de una excelente largada le arrebató el primer lugar a Manuel Mallo y se quedó con la victoria. Como ingresó el auto de seguridad fue la más lenta de las tres series y las otras dos las ganaron Santero y Carlos Okulovich respectivamente y por ello debió largar la final desde el tercer lugar de la grilla.

En la largada de la final el pergaminense mantuvo el tercer puesto pero rápidamente fue a buscar el segundo, que era propiedad de Okulovich. Intentó superarlo hasta que se acercó Urcera, quien le pegó en el lateral derecho del Virtus y mandó al pergaminense al pasto. Por suerte no hubo ninguna rotura mecánica en el auto campeón, aunque “Alfon” retrocedió al puesto 16, pero con un gran ritmo y buenas maniobras pudo avanzar y cruzar la meta en el séptimo lugar.

Con este resultado Domenech subió el tercer lugar del campeonato con 111 puntos, a solo seis unidades de Jorge Barrio y a 50 del mendocino Santero, que sigue liderando el certamen. Rodrigo Lugón y Jerónimo Teti, ambos con 105, completan el Top 5. La próxima fecha será el 15 de junio en Viedma (Río Negro).

“Se tiró con mucha velocidad y me chocó”

Domenech analizó su fin de semana en Río Cuarto y en especial la maniobra de Urcera que lo dejó sin chances de pelear por la punta. “La verdad que veníamos en un gran fin de semana y en la final nos complicó ‘Manu’ (Urcera) cuando se tiró y me chocó, pasé de estar tercero a estar 16º y después tuve una linda remontada para avanzar y poder rescatar el fin de semana y sumar algunos puntos”, expresó.

“‘Manu’ estaba para atacarme a mí, yo para atacar a Okulovich y el a Santero, veníamos los cuatro pegaditos, estaba esperando el momento porque era recién la cuarta vuelta y pasó esto. Saliendo de la curva 1 me toca un poquito, se me pone a la par, doblamos a la par a la izquierda, le dejó el lugar cuando doblamos a la derecha pero se tiró con mucha velocidad y me chocó. Ni se apoyó, me pegó una aplaudida que el auto de él se levantó, no pude hacer nada. Tuve la suerte de que no se rompió nada y que pude avanzar para llevarnos unos puntos de Río Cuarto”, finalizó.