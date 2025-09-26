Una noche para enamorarse: Los Románticos del Paraná llegan a Pergamino

Desde Rosario, Los Románticos del Paraná desembarcan por primera vez en Pergamino. @LOS ROMANTICOSDELPARANA

Este viernes a las 21:30, el cálido escenario de El Yerta Club Cultural –ubicado en Estrada 1953– presenta Pergamino enamorada, un espectáculo musical con boleros, salsas y una selección de música romántica interpretada por talentos de dos ciudades.

Desde Rosario, Los Románticos del Paraná desembarcan por primera vez en nuestra ciudad para compartir escenario con el sexteto local El Rejunte, en una velada que busca celebrar el amor, la nostalgia y la belleza de la música latina en un formato íntimo y envolvente.

La propuesta invita a dejarse llevar por un repertorio cuidadosamente seleccionado, ideal para quienes aún creen en el poder de una buena canción para decir lo que las palabras no alcanzan. La fusión del trío rosarino con los músicos pergaminenses augura una experiencia única: emocional, cercana y profundamente musical.

Los Románticos del Paraná Los Románticos del Paraná es un trío musical que propone una singular fusión de boleros, salsas y música latina moderna. Desde los clásicos más entrañables hasta los nuevos hits, este grupo recorre el romance a través de cautivadoras melodías y arreglos a tres voces.

Formado por Aureliano Baetti en percusión y voces, Juan Trapani en piano y voces, Mati Vant en guitarra y voces, Los Románticos del Paraná ofrecen una experiencia sonora que combina la pasión de la música latina con belleza del romanticismo. Las entradas anticipadas pueden reservarse escribiendo al 2477 550011. El espacio es limitado.

