Una cosa de locos: alumnos de la Granja San Camilo subirán a escena en el Teatro Unión Ferroviaria

Con la obra Una cosa de locos los alumnos de la Granja San Camilo volverán a demostrar que los sueños pueden hacerse realidad.

Los alumnos de la Granja San Camilo se preparan para vivir uno de los momentos más esperados del año: el estreno de Una cosa de locos , una comedia que promete divertir al público y, al mismo tiempo, poner en valor el talento, la dedicación y el compromiso de los jóvenes que forman parte de la institución.

La propuesta teatral llegará al escenario del Teatro Unión Ferroviaria el próximo 9 de julio y marcará un nuevo capítulo en el trabajo artístico que viene desarrollando la Granja San Camilo a través de distintos espacios de expresión y formación. Bajo la dirección del profesor Martín Lencina , quien presenta su tercera producción teatral junto a los alumnos, el elenco se encuentra ultimando detalles para compartir una historia cargada de situaciones desopilantes, personajes entrañables y momentos que invitan a la risa. Detrás de cada escena hay meses de preparación, ensayos y aprendizajes. El proyecto se convirtió en una experiencia enriquecedora para todos los participantes, quienes encontraron en el teatro una herramienta para desarrollar habilidades comunicativas, fortalecer la autoestima y potenciar el trabajo colectivo.

Más que una obra de entretenimiento, ¡Una cosa de locos! representa un proceso de crecimiento personal y grupal. Cada ensayo fue una oportunidad para vencer temores, asumir responsabilidades y descubrir nuevas capacidades. El escenario se transformó así en un espacio de encuentro donde el compañerismo, la confianza y la creatividad ocuparon un lugar central.

El elenco está integrado por Alexander del Río, Facundo Gallardo, Gonzalo Algarbe, Gustavo Colman, Lautaro Casas, Mateo Gallardo, Nahuel Cava, Nelson Ledesma, Pablo Barbarito, Renzo Lanzillotta y Tomás Carranza , quienes asumirán el desafío de cautivar al público con una propuesta que combina humor y sensibilidad.

Las funciones se realizarán el 9 de julio en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530), en dos horarios: 18:30 y 20:30. Los asistentes podrán disfrutar de una divertida puesta en escena y, al mismo tiempo, acompañar un proyecto que destaca el valor del arte como herramienta de inclusión, participación y desarrollo personal.

Las entradas ya pueden reservarse mediante WhatsApp al 2477-503131. El valor de la contribución es de 15.000 pesos y lo recaudado permitirá seguir impulsando actividades y propuestas destinadas a los jóvenes de la institución.

La invitación está abierta a toda la comunidad. Porque cuando el arte se convierte en un puente para el encuentro y la expresión, cada aplauso adquiere un significado especial. Y en esta ocasión, los alumnos de la Granja San Camilo volverán a demostrar que los sueños pueden hacerse realidad cuando se construyen con esfuerzo, pasión y el acompañamiento de quienes creen en ellos.