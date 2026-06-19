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    Javier Astrada vuelve a Pergamino con una noche de tango en el Roma Bar Café

    El cantor Javier Astrada se presentará este viernes junto a la Orquesta Bien Porteña. La velada incluirá la participación de la Orquesta Típica El Desbande.

    19 de junio de 2026 - 09:00
    Javier Astrada y la Orquesta Bien Porteña. El evento anticipa el próximo lanzamiento discográfico del artista local.

    Javier Astrada y la Orquesta Bien Porteña. El evento anticipa el próximo lanzamiento discográfico del artista local.

    ORQUESTA BIEN PORTEÑA

    El reconocido cantor de tangos pergaminense Javier Astrada regresará a su ciudad natal este viernes 19 con una propuesta especial que lo tendrá acompañado por la Orquesta Bien Porteña. La cita será en el emblemático Hotel RomaRoma Café Bar, un espacio cargado de historia y tradición, que supo recibir en distintas ocasiones a figuras legendarias como Carlos Gardel.

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    La presentación tendrá un condimento especial: Astrada adelantará parte de su nueva grabación, cuyo lanzamiento oficial está previsto para este mes en todas las plataformas digitales. “En esa noche tan especial, estaremos presentando un adelanto de nuestra nueva grabación”, anticipó el artista, quien continúa consolidando su camino dentro del género.

    Además, el espectáculo contará con una participación destacada, ya que por primera vez compartirán escenario con la Orquesta Típica El Desbande, del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”, sumando así una impronta formativa y colectiva a la propuesta musical.

    La velada se perfila como una experiencia única para los amantes del tango, en un entorno íntimo que combina música en vivo, historia y cercanía con el público.

    Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 e incluyen ubicación asignada por orden de compra. Las reservas pueden realizarse en el Bar Café Roma, de lunes a sábados, o comunicándose al 2477 236933.

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