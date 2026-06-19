Llega Toy Story 5 y se renueva la cartelera de Cinema Pergamino

En Toy Story 5, Woody, Buzz y el resto de los juguetes deberán enfrentarse a un nuevo desafío: la irrupción de los dispositivos tecnológicos en el mundo infantil.

La cartelera de Cinema Pergamino se renueva este viernes con la llegada de Toy Story 5 , la nueva entrega de una de las franquicias animadas más exitosas y queridas de la historia del cine. La película vuelve a reunir a los emblemáticos personajes de Pixar en una aventura que promete conquistar tanto a los más chicos como a los espectadores que crecieron junto a Woody, Buzz Lightyear y sus amigos.

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Además del esperado estreno, continúan en exhibición Backrooms: sin salida , una inquietante propuesta de terror psicológico; El día de la revelación , que combina suspenso y misterio; y Scary Movie 6 , la nueva entrega de la popular saga de comedia que regresa con su característico humor paródico.

Toy Story 5 se estrena en los cines de Argentina y gran parte de América Latina este 18 de junio (y el 19 en Cinema Pergamino ). Esta nueva entrega, producida por Disney y Pixar , muestra a Woody, Buzz y el resto de la pandilla enfrentándose a un gran desafío actual: los juguetes contra la tecnología.

La saga que revolucionó el mundo de la animación vuelve a la pantalla grande con una quinta entrega que promete combinar nostalgia, humor y una mirada actual sobre la infancia. Con nuevos personajes, voces reconocidas y excelentes primeras reacciones, adelantamos todo lo que hay que saber antes de disfrutar de Toy Story 5, uno de los grandes estrenos familiares del año.

Toy Story 5 vuelve a reunir a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los queridos juguetes, quienes enfrentarán un nuevo desafío en una historia que explora cómo el juego y la imaginación evolucionan en un mundo cada vez más conectado a la tecnología.

El grupo deberá enfrentarse a la llegada de Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que cree saber qué es lo mejor para Boonie. Su aparición amenaza con desplazar a los juguetes tradicionales y pone en jaque el concepto mismo del juego.

Según adelantó Pixar, la película explora el choque entre los juguetes clásicos y las nuevas tecnologías, una temática que atraviesa la vida cotidiana de muchas familias. El proyecto está dirigido por Andrew Stanton, uno de los nombres más importantes de la historia de la franquicia y del estudio.

El elenco de voces original

Disney confirmó el regreso de gran parte del elenco histórico en inglés. Entre las voces principales vuelven Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. También regresan Annie Potts, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Blake Clark, Bonnie Hunt y Tony Hale como Forky.

Entre las incorporaciones se destacan Greta Lee como la nueva antagonista Lilypad, Conan O'Brien como Smarty Pants, Keanu Reeves, Alan Cumming y el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny.

El elenco para Latinoamérica

Disney confirmó varias participaciones especiales para el doblaje latinoamericano de Toy Story 5. Entre las más destacadas aparece Belinda, quien dará voz a Lilypad, el nuevo personaje que pondrá en jaque a los juguetes tradicionales y tendrá un papel clave en la historia.

También se suman Migue Granados como Dr. Locuaz, un juguete que observa con preocupación el avance de la tecnología, y Penélope Cruz, que interpretará a Flamenco, integrante de una comunidad de juguetes olvidados que conocerán Woody y sus amigos durante la aventura.

El elenco regional se completa con Bad Bunny, que dará voz a Pizza con Anteojos, y Bizarrap, quien interpretará a Santa de Jardín, convirtiendo a esta entrega en una de las producciones de Pixar con mayor cantidad de celebridades hispanohablantes participando en el doblaje para Latinoamérica. (Fuente: somosohlala.com)

Su duración es de 102 minutos y su calificación es apta para todo público.