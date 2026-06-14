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    Cine Club vuelve con proyecciones y debates para transformar los domingos

    El Centro Cultural Registrarte presenta una nueva edición de Cine Club bajo el lema “Una propuesta antidomingo”. Este domingo se proyectará Fuerza Mayor.

    14 de junio de 2026 - 10:00
    Este domingo, a las 18:00 se proyecta Fuerza Mayor (2014), del reconocido director sueco Ruben Östlund.

    Este domingo, a las 18:00 se proyecta Fuerza Mayor (2014), del reconocido director sueco Ruben Östlund.

    CINE CLUB

    Durante junio, el Centro Cultural Registrarte presenta una nueva edición de Cine Club, un espacio pensado para disfrutar del cine en pantalla grande y compartir una conversación posterior sobre las películas proyectadas.

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    Bajo el lema "Una propuesta antidomingo", el ciclo invita a transformar la tarde del domingo en una experiencia colectiva donde el encuentro, la reflexión y el intercambio forman parte de la función. Cada jornada incluye la proyección de una película seleccionada especialmente para el ciclo y una instancia posterior de charla y debate entre los asistentes.

    El Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, Pergamino, cuenta con una capacidad limitada a 20 espectadores, favoreciendo una experiencia cercana y participativa. La curaduría está a cargo de Seba Basiluk. El valor es de $8000 (estudiantes y jubilados 2x1), incluye café y pochoclos. Reservas al 2477 672158.

    Cine Club en el Centro Cultural Registrarte

    La programación de junio propone dos producciones contemporáneas de gran relevancia:

    -Domingo 14 de junio a las 18:00

    Fuerza Mayor (2014), del reconocido director sueco Ruben Östlund.

    Una comedia negra que explora las tensiones familiares, los roles de género y las reacciones humanas frente a situaciones límite.

    -Domingo 28 de junio a las 18:00

    Nuestra cosa perdida, documental dirigido por Martina Cruz.

    La función contará además con una charla en vivo junto a la directora, generando un espacio de intercambio sobre los procesos de creación y las temáticas abordadas por la obra.

    Sobre Fuerza mayor

    Fuerza Mayor (Force Majeure / Turist) es una película dramática sueca dirigida por Ruben Östlund en 2014. Explora las crisis matrimoniales y el instinto de supervivencia a través de un suceso inesperado que sacude los cimientos de una familia.

    Sinopsis: Una familia sueca viaja a los Alpes francesas para disfrutar de unos días de vacaciones esquiando. Durante un almuerzo en la terraza de un restaurante, una avalancha aparentemente controlada se descontrola y se acerca hacia ellos. En medio del pánico, la madre intenta proteger a sus hijos y llama a su esposo; sin embargo, él huye instintivamente para salvar su propia vida.El alud se detiene sin causar daños mayores, pero el matrimonio y la imagen del padre como protector quedan destrozados. La película desarrolla la crisis psicológica y los turbios miedos que surgen cuando la traición del instinto sale a la luz.

    Elenco: Johannes Kuhnke (Tomas), Lisa Loven Kongsli (Ebba), Clara Wettergren (Vera) y Vincent Wettergren (Harry).

    Duración: 120 minutos.

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