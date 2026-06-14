Cine Club vuelve con proyecciones y debates para transformar los domingos

Este domingo, a las 18:00 se proyecta Fuerza Mayor (2014), del reconocido director sueco Ruben Östlund.

Durante junio, el Centro Cultural Registrarte presenta una nueva edición de Cine Club , un espacio pensado para disfrutar del cine en pantalla grande y compartir una conversación posterior sobre las películas proyectadas.

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Bajo el lema "Una propuesta antidomingo", el ciclo invita a transformar la tarde del domingo en una experiencia colectiva donde el encuentro, la reflexión y el intercambio forman parte de la función. Cada jornada incluye la proyección de una película seleccionada especialmente para el ciclo y una instancia posterior de charla y debate entre los asistentes.

El Centro Cultural Registrarte, ubicado en Sarratea 221, Pergamino, cuenta con una capacidad limitada a 20 espectadores, favoreciendo una experiencia cercana y participativa. La curaduría está a cargo de Seba Basiluk. El valor es de $8000 (estudiantes y jubilados 2x1), incluye café y pochoclos. Reservas al 2477 672158.

-Domingo 14 de junio a las 18:00

Fuerza Mayor (2014), del reconocido director sueco Ruben Östlund.

Una comedia negra que explora las tensiones familiares, los roles de género y las reacciones humanas frente a situaciones límite.

-Domingo 28 de junio a las 18:00

Nuestra cosa perdida, documental dirigido por Martina Cruz.

La función contará además con una charla en vivo junto a la directora, generando un espacio de intercambio sobre los procesos de creación y las temáticas abordadas por la obra.

Sobre Fuerza mayor

Fuerza Mayor (Force Majeure / Turist) es una película dramática sueca dirigida por Ruben Östlund en 2014. Explora las crisis matrimoniales y el instinto de supervivencia a través de un suceso inesperado que sacude los cimientos de una familia.

Sinopsis: Una familia sueca viaja a los Alpes francesas para disfrutar de unos días de vacaciones esquiando. Durante un almuerzo en la terraza de un restaurante, una avalancha aparentemente controlada se descontrola y se acerca hacia ellos. En medio del pánico, la madre intenta proteger a sus hijos y llama a su esposo; sin embargo, él huye instintivamente para salvar su propia vida.El alud se detiene sin causar daños mayores, pero el matrimonio y la imagen del padre como protector quedan destrozados. La película desarrolla la crisis psicológica y los turbios miedos que surgen cuando la traición del instinto sale a la luz.

Elenco: Johannes Kuhnke (Tomas), Lisa Loven Kongsli (Ebba), Clara Wettergren (Vera) y Vincent Wettergren (Harry).

Duración: 120 minutos.