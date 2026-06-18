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    Cristian Capurelli vuelve a Pergamino con un show especial junto a toda su banda

    El reconocido folklorista pergaminense se presentará este viernes 19 en el Teatro Unión Ferroviaria con un espectáculo en formato full banda.

    18 de junio de 2026 - 09:00
    Cristian Capurelli llega a esta presentación en el Teatro Unión Ferroviaria en un momento de plena consolidación artística.

    Cristian Capurelli llega a esta presentación en el Teatro Unión Ferroviaria en un momento de plena consolidación artística.

    @CRISTIANCAPURELLI

    El consagrado folklorista local Cristian Capurelli regresará a los escenarios de Pergamino con un espectáculo especial en formato full banda. La cita será el próximo viernes 19 a las 21:00 en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530), donde el artista realizará un recorrido por las distintas etapas de su carrera acompañado por invitados especiales y diversas sorpresas preparadas para el público.

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    Participarán Tamara Meschller, actual violinista y flautista de Milo J. y Benja Molina Chazarretta, uno de integrantes y fundadores del Grupo Los Chaza.

    El concierto marcará además un esperado reencuentro con el público local en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Según adelantaron desde la producción, la propuesta está pensada para escuchar, cantar y compartir una noche atravesada por la emoción y la identidad folklórica.

    Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de venta online MasterPase.

    Sobre Cristian Capurelli

    Autor, compositor y docente de música, Capurelli es una de las voces más representativas de la nueva generación del folklore argentino. Nacido en Pergamino, ha construido una trayectoria sólida que combina la tradición del cancionero popular con una mirada renovadora, posicionándose como uno de los referentes jóvenes del género.

    Capurelli llega a esta presentación en un momento de plena consolidación artística. Durante la 65ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín protagonizó una destacada actuación con una puesta escénica que reunió a más de 40 bailarines, reafirmando su crecimiento dentro de la escena nacional. Más recientemente, en la 66ª edición del tradicional encuentro cordobés, integró la emblemática “Tercera Luna”, compartiendo escenario con figuras como Abel Pintos, Ahyre y Luciana Jury.

    Con una audiencia que crece de manera sostenida tanto en los escenarios como en las redes sociales, el músico continúa ampliando el alcance de sus composiciones, logrando que sus canciones encuentren cada vez más espacio dentro del repertorio popular contemporáneo.

    La producción general del espectáculo está a cargo de RutaPro.

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