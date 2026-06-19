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    Concierto de música italiana y argentina con Romina Amoruso y Juan Carlos Migliaro

    La soprano local radicada en Rosario y el reconocido músico se presentarán este domingo en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez.

    19 de junio de 2026 - 14:06
    La presentación en Pergamino llega luego de la reciente actuación de Romina Amoruso y Juan Carlos Migliaro en Rosario.

    La presentación en Pergamino llega luego de la reciente actuación de Romina Amoruso y Juan Carlos Migliaro en Rosario.

    @ROMINAAMORUSO

    Este domingo 21, a las 18:00, la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón 635) será escenario de un atractivo concierto que propondrá un recorrido por la música italiana y argentina, de la mano de la soprano Romina Amoruso y del músico pergaminense Juan Carlos Migliaro, a cargo del laúd y guitarra barroca.

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    La propuesta reunirá dos trayectorias de amplia experiencia en el ámbito de la música académica y de cámara. Amoruso, soprano nacida en Pergamino y radicada en Rosario, se ha destacado por su labor en el repertorio lírico y barroco, con actuaciones en escenarios nacionales e internacionales. Por su parte, Migliaro es una de las figuras más reconocidas de la actividad coral de la ciudad, con una extensa trayectoria como director, docente e instrumentista.

    Como participación especial se sumará Proyecto Coral Pergamino, agrupación dirigida por Migliaro, que ofrecerá un adelanto de “Música de Películas”, espectáculo que reúne algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine y que próximamente volverá a presentarse en la ciudad.

    La propuesta de Romina Amoruso y Juan Carlos Migliaro

    El programa combinará obras representativas de la tradición italiana con composiciones argentinas, en un formato íntimo que permitirá apreciar la riqueza expresiva de la voz y de los instrumentos históricos que acompañarán el concierto.

    La presentación llega luego de la reciente actuación de Amoruso y Migliaro en el espectáculo Música en el patio, realizado en el Instituto Pro Música de Rosario, donde ambos artistas compartieron un repertorio que fue especialmente valorado por el público.

    Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos y pueden reservarse comunicándose al teléfono 2477 56-9493. Se espera una velada de gran calidad artística, ideal para los amantes de la música de cámara, el canto lírico y las sonoridades que unen las tradiciones musicales de Europa y Argentina.

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