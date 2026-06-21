De Pergamino al escenario porteño: Irupé Cruz integra el elenco de Vivitos y Coleando 2

Irupé Cruz, junto al elenco de Vivitos y Coleando 2, durante una de las escenas de la obra que acaba de estrenarse en el Auditorio Belgrano.

Formada en Pergamino y perfeccionada en Buenos Aires y Nueva York, Irupé Cruz continúa consolidando su trayectoria en los escenarios más importantes del país.

La artista pergaminense Irupé Cruz atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Intérprete de teatro musical con una sólida formación en actuación, canto y danza, tanto en Argentina como en el exterior, integra el elenco de Vivitos y Coleando 2 , la nueva puesta del emblemático espectáculo creado por Hugo Midón y Carlos Gianni , que este sábado tuvo su estreno en el Auditorio Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires .

La obra continuará con funciones el domingo 28 de junio, los sábados 4 y 11 de julio, y durante las vacaciones de invierno se presentará de miércoles a domingo a las 17:00, convocando a nuevas generaciones y también a quienes crecieron con el universo poético y lúdico de Midón.

“Vuelve el juego, vuelve la música, vuelve ese mundo donde todo es posible”, destacan desde la producción. La propuesta recupera el espíritu que convirtió a Vivitos y Coleando en una referencia ineludible del teatro para las infancias, con una mirada sensible, humorística y profundamente humana sobre temas universales como crecer, elegir, compartir e imaginar.

Sobre el escenario, un grupo de personajes entrañables se embarca en una aventura donde la imaginación transforma la realidad a través del juego, las canciones y la fuerza del teatro. El elenco está encabezado por figuras como Osqui Guzmán, Flavia Pereda y Julián Pucheta, junto a un destacado grupo de intérpretes entre los que se encuentra la pergaminense Irupé Cruz.

La producción cuenta con Dirección General de Chacho Garabal, Dirección Musical de Carlos Gianni, Coreografías de Marina Svartzmann, Dirección de Actores de Lala Mendía, Dirección de Arte y Escenografía de Tadeo Jones y Diseño de Vestuario de Debb Roldán, en una realización conjunta de Galaxias Creativas y el Auditorio Belgrano.

Irupé Cruz y un presente artístico en expansión

En diálogo con LA OPINIÓN, Cruz repasó el intenso presente profesional que atraviesa, en el que combina la docencia, la actuación y la música.

“En el último tiempo estuve trabajando como docente de Teatro y Canto. El año pasado estrené una obra teatral de mi autoría llamada Varadas en San Isidro y también estuve muy enfocada en la música. Hace un mes lancé un EP con canciones propias grabadas en vivo, que se puede encontrar en Spotify”, contó.

Hasta hace pocos días, además, formaba parte del musical Una Mísera Historia, de Marcelo Caballero y Juan Pablo Schapira, experiencia que debió dejar para asumir este nuevo desafío.

“Este domingo hago mi última función porque, si bien el proyecto continúa, se superpone con Vivitos y Coleando 2”, explicó.

Una audición, muchos intentos y una gran oportunidad

El ingreso a la producción fue el resultado de un extenso proceso de selección que incluyó tres instancias de audición.

“Fue una audición de tres etapas: una virtual y dos presenciales. Mandé mi material como cualquier hija de vecina, como hice tantas otras veces. Esta profesión tiene mucho de eso: insistir, intentarlo y aprender a convivir con los ‘no’ hasta que finalmente llega una oportunidad”, relató.

Luego de superar cada una de las pruebas, recibió la llamada que cambiaría sus próximos meses.

“Fui pasando etapas hasta llegar a la instancia final y una semana después me llamó Chacho Garabal para ofrecerme ser parte del elenco”, recordó.

La noticia significó una enorme alegría para la artista, que considera este logro como el resultado de años de formación y perseverancia.

“Estoy muy feliz. Trabajar en una producción de Galaxias Creativas es un lujo total. Además, siento que esta oportunidad es fruto de muchísimo estudio, trabajo y de no bajar los brazos frente a las dificultades que tiene esta profesión”, afirmó.

Pero el desafío también tiene una dimensión afectiva. “Es un orgullo enorme porque, como tantos argentinos, crecí con las letras de Hugo Midón y la música de Carlos Gianni. Hoy tener la posibilidad de compartir este proyecto y trabajar junto a ellos es algo muy especial”, expresó.

Finalmente, invitó al público a acercarse a la propuesta: “Ojalá puedan verla, porque es una obra que trasciende generaciones y tiene una producción alucinante”.

Entradas: ticketek.com.ar

Una artista integral del teatro musical

Irupé Cruz construyó su camino artístico desde muy temprana edad en Pergamino, vinculada al Grupo de Actores Experimentales (GAE), donde se formó junto a la reconocida directora Marta Lere y compartió escenario y aprendizaje con sus hermanos, Lucía y Facundo Cruz. Sus primeros pasos estuvieron ligados al teatro, disciplina desde la que descubrió la necesidad de ampliar sus herramientas expresivas y explorar nuevos lenguajes artísticos.

Impulsada por esa búsqueda, en 2017 ingresó becada a la Fundación Julio Bocca, una experiencia que marcó un punto de inflexión en su formación profesional. Más tarde continuó perfeccionándose en el Instituto Argentino de Musicales (IAM) y en 2021 profundizó sus estudios junto al prestigioso director y formador Ricky Pashkus. Paralelamente, complementó su preparación con maestros de Argentina y del exterior.

Artísticamente se define como una intérprete de teatro musical, capaz de integrar actuación, canto y danza en un mismo nivel de desarrollo. Esa versatilidad le permite abordar los distintos desafíos escénicos con solvencia, encontrando en la combinación de las tres disciplinas su máxima forma de expresión.

En 2022 amplió su formación en Nueva York, donde se especializó en danza y canto. Tomó clases en reconocidos centros como Broadway Dance Center y Steps on Broadway, enfocándose especialmente en estilos vinculados al teatro musical contemporáneo. En el área vocal estudió con el maestro Kurt Robinson en Open Jar Studios, en Manhattan, además de profundizar técnicas específicas para la interpretación en musicales.

Actualmente, Irupé Cruz combina su actividad artística con una destacada labor docente. Es profesora de Actuación en la carrera de Teatro Musical del ISEC, dicta clases de Técnica Vocal de manera particular y forma parte del cuerpo docente de la Fundación Julio Bocca, donde enseña Teatro Musical y Técnica Vocal a niños y adolescentes, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de artistas.