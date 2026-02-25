miércoles 25 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    El episodio ocurrió en Avenida de Mayo entre Luzuriaga y Alberti, en pleno Centro de Pergamino. Intervino Patrulla Urbana y la Policía.

    25 de febrero de 2026 - 17:09
    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    LA OPINION

    Comerciantes de Avenida de Mayo, en el Centro de Pergamino, llamaron al sistema de emergencias este miércoles por la mañana ante los incidentes protagonizados por una joven que lanzó gritos, intimidaciones y amenazas en la vía pública, generando preocupación entre clientes y transeúntes de esa zona comercial.

    Lee además
    La Motomel Blitz 110cc fue sustraída en Moreno y Avenida de Mayo mientras su dueño trabajaba en un bar del centro.

    Le robaron la moto a un joven mientras trabajaba en un local gastronómico de avenida de Mayo
    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    La situación se registró en inmediaciones de Avenida de Mayo entre Luzuriaga y Alberti, un sector de intensa actividad comercial y gastronómica del Centro. Según relataron encargados de locales, la joven comenzó a proferir insultos y amenazas de agresión física a los gritos, lo que provocó temor tanto entre trabajadores como entre personas que se encontraban consumiendo en mesas ubicadas sobre la vereda.

    De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los responsables de uno de los comercios le habrían solicitado que se retirara sin hostigar a la clientela. Sin embargo, la reacción fue una escalada en el tono de los gritos y las intimidaciones, lo que motivó llamados al sistema de emergencias ante el temor de que la situación pudiera derivar en daños contra los locales o en agresiones a terceros.

    La magnitud de los gritos llamó la atención de automovilistas y peatones que circulaban por la zona. Incluso algunas personas registraron fragmentos de los incidentes con sus teléfonos celulares. Un video que comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp muestra a la joven increpando en voz alta a encargados de un comercio, en medio de un clima de tensión.

    Ante los llamados, un móvil de Patrulla Urbana se hizo presente en el sector para intervenir y disuadir el conflicto. Posteriormente, en inmediaciones de Pueyrredón y Alem, la joven fue demorada, identificada y se dio intervención a la Policía.

    Fuentes consultadas indicaron que la mujer recuperó su libertad en forma casi inmediata, ya que no hubo damnificados que formalizaran una denuncia penal por los hechos, pese a las reiteradas comunicaciones al sistema de emergencias.

    Comerciantes de la zona señalaron que no sería la primera vez que se registran episodios de estas características y que la joven sería conocida en el Centro por este tipo de hostigamientos verbales. No obstante, al no existir denuncias formales, las actuaciones no avanzaron más allá de la identificación y el cese momentáneo del disturbio.

    El episodio volvió a poner en debate la preocupación de comerciantes del microcentro por situaciones de alteración del orden en espacios de alta concurrencia, especialmente en horarios de mayor actividad gastronómica y comercial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Le robaron la moto a un joven mientras trabajaba en un local gastronómico de avenida de Mayo

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    Detuvieron a dos "tranzas" involucrados en la venta de drogas al menudeo en los barrios Hernández y Newbery

    El camionero murió antes del siniestro vial, según la autopsia, y en el lugar del vuelco faenaron a las vacas

    Robo de bicicleta frente a un local: la DDI Pergamino detuvo a tres sospechosos en barrio Kennedy

    Trata de personas: detuvieron a un prófugo acusado de explotación sexual y violencia

    Robo en Club del Lago: la DDI Pergamino secuestró autos robados y detuvo a un sospechoso en La Guarida

    Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo

    Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

    Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos
    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    El reconocido chef argentino desembarcará con un parador gastronómico integral en Villa Ramallo, sobre el corredor que une Buenos Aires con Rosario.

    Villa Ramallo: Christian Petersen abrirá Ruta Brangus KM208, un nuevo parador gastronómico sobre la Ruta 9

    La delegación del Registro Civil de San Pedro cuenta con una nueva conducción a cargo de Dominique Loss, quien asumió la responsabilidad de coordinar el organismo provincial en el distrito.

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil