Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

Comerciantes de Avenida de Mayo, en el Centro de Pergamino, llamaron al sistema de emergencias este miércoles por la mañana ante los incidentes protagonizados por una joven que lanzó gritos, intimidaciones y amenazas en la vía pública, generando preocupación entre clientes y transeúntes de esa zona comercial.

La situación se registró en inmediaciones de Avenida de Mayo entre Luzuriaga y Alberti, un sector de intensa actividad comercial y gastronómica del Centro. Según relataron encargados de locales, la joven comenzó a proferir insultos y amenazas de agresión física a los gritos, lo que provocó temor tanto entre trabajadores como entre personas que se encontraban consumiendo en mesas ubicadas sobre la vereda.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los responsables de uno de los comercios le habrían solicitado que se retirara sin hostigar a la clientela. Sin embargo, la reacción fue una escalada en el tono de los gritos y las intimidaciones, lo que motivó llamados al sistema de emergencias ante el temor de que la situación pudiera derivar en daños contra los locales o en agresiones a terceros.

La magnitud de los gritos llamó la atención de automovilistas y peatones que circulaban por la zona. Incluso algunas personas registraron fragmentos de los incidentes con sus teléfonos celulares. Un video que comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp muestra a la joven increpando en voz alta a encargados de un comercio, en medio de un clima de tensión.

Ante los llamados, un móvil de Patrulla Urbana se hizo presente en el sector para intervenir y disuadir el conflicto. Posteriormente, en inmediaciones de Pueyrredón y Alem, la joven fue demorada, identificada y se dio intervención a la Policía.

Fuentes consultadas indicaron que la mujer recuperó su libertad en forma casi inmediata, ya que no hubo damnificados que formalizaran una denuncia penal por los hechos, pese a las reiteradas comunicaciones al sistema de emergencias.

Comerciantes de la zona señalaron que no sería la primera vez que se registran episodios de estas características y que la joven sería conocida en el Centro por este tipo de hostigamientos verbales. No obstante, al no existir denuncias formales, las actuaciones no avanzaron más allá de la identificación y el cese momentáneo del disturbio.

El episodio volvió a poner en debate la preocupación de comerciantes del microcentro por situaciones de alteración del orden en espacios de alta concurrencia, especialmente en horarios de mayor actividad gastronómica y comercial.