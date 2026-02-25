Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

Un operativo antidrogas en barrio José Hernández de Pergamino culminó con la detención de un joven de 19 años, acusado de comercialización de cocaína, tras tres allanamientos realizados por la Delegación de Drogas Ilícitas junto a fuerzas de la Jefatura Departamental y el Comando de Patrullas.

Detuvieron a dos "tranzas" involucrados en la venta de drogas al menudeo en los barrios Hernández y Newbery

La intervención fue llevada adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, en conjunto con efectivos de la Jefatura Departamental de Seguridad y el Comando de Patrullas local. El despliegue incluyó tres registros domiciliarios en el barrio José Hernández, dos de ellos en calle Roldán al 1100 y otro en la zona de Mandarino y Chacabuco.

La causa tiene origen en un procedimiento realizado tiempo atrás en una vivienda de calle Roldán al 1200, donde se había secuestrado una cantidad considerable de cocaína. En aquel operativo, un joven quedó a disposición de la Justicia y actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria de Junín, imputado por comercialización de estupefacientes.

A partir de ese procedimiento inicial, la Fiscalía N° 9 avanzó con el análisis de la evidencia incautada y ordenó nuevas tareas de campo a los investigadores del área de Drogas Ilícitas. Las diligencias permitieron reunir elementos que vincularían al primo del primer detenido con la presunta actividad de venta de estupefacientes en el mismo sector del barrio.

venta de cocaina en barrio jose hernandez pergamino-003

Con el material probatorio reunido, el fiscal interviniente solicitó al Juzgado de Garantías tres órdenes de allanamiento y la detención del sospechoso, un joven de 19 años. Los procedimientos fueron ejecutados por agentes especializados, con apoyo de efectivos de la Departamental y del Comando de Patrullas. Además, un grupo de Infantería brindó cobertura externa en uno de los domicilios allanados.

Resultado del operativo

Como resultado del operativo, los uniformados concretaron la detención del joven y procedieron al secuestro de teléfonos celulares, plantas de marihuana y otros elementos considerados de interés para la investigación, que serán peritados en el marco de la causa.

De acuerdo con la imputación provisoria, tanto el joven recientemente detenido como su primo afrontan cargos por comercialización de estupefacientes, un delito que prevé penas de entre cinco y quince años de prisión según la legislación vigente.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco de la pesquisa que apunta a desarticular puntos de venta de droga en barrio José Hernández, uno de los sectores que ha sido objeto de distintos procedimientos antidrogas en los últimos años.