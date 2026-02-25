miércoles 25 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    La DDI de Drogas Ilícitas Pergamino realizó tres allanamientos en barrio José Hernández y detuvo a un joven acusado de comercializar cocaína.

    25 de febrero de 2026 - 17:22
    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    LA OPINION

    Un operativo antidrogas en barrio José Hernández de Pergamino culminó con la detención de un joven de 19 años, acusado de comercialización de cocaína, tras tres allanamientos realizados por la Delegación de Drogas Ilícitas junto a fuerzas de la Jefatura Departamental y el Comando de Patrullas.

    Lee además
    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada
    A partir de un procedimiento reciente se lograron avances en relaciones familiares y sociedades para comercializar droga al menudeo en el barrio José Hernández y Jorge Newbery.

    Detuvieron a dos "tranzas" involucrados en la venta de drogas al menudeo en los barrios Hernández y Newbery

    La intervención fue llevada adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, en conjunto con efectivos de la Jefatura Departamental de Seguridad y el Comando de Patrullas local. El despliegue incluyó tres registros domiciliarios en el barrio José Hernández, dos de ellos en calle Roldán al 1100 y otro en la zona de Mandarino y Chacabuco.

    La causa tiene origen en un procedimiento realizado tiempo atrás en una vivienda de calle Roldán al 1200, donde se había secuestrado una cantidad considerable de cocaína. En aquel operativo, un joven quedó a disposición de la Justicia y actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria de Junín, imputado por comercialización de estupefacientes.

    A partir de ese procedimiento inicial, la Fiscalía N° 9 avanzó con el análisis de la evidencia incautada y ordenó nuevas tareas de campo a los investigadores del área de Drogas Ilícitas. Las diligencias permitieron reunir elementos que vincularían al primo del primer detenido con la presunta actividad de venta de estupefacientes en el mismo sector del barrio.

    venta de cocaina en barrio jose hernandez pergamino-003

    Con el material probatorio reunido, el fiscal interviniente solicitó al Juzgado de Garantías tres órdenes de allanamiento y la detención del sospechoso, un joven de 19 años. Los procedimientos fueron ejecutados por agentes especializados, con apoyo de efectivos de la Departamental y del Comando de Patrullas. Además, un grupo de Infantería brindó cobertura externa en uno de los domicilios allanados.

    Resultado del operativo

    Como resultado del operativo, los uniformados concretaron la detención del joven y procedieron al secuestro de teléfonos celulares, plantas de marihuana y otros elementos considerados de interés para la investigación, que serán peritados en el marco de la causa.

    De acuerdo con la imputación provisoria, tanto el joven recientemente detenido como su primo afrontan cargos por comercialización de estupefacientes, un delito que prevé penas de entre cinco y quince años de prisión según la legislación vigente.

    La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco de la pesquisa que apunta a desarticular puntos de venta de droga en barrio José Hernández, uno de los sectores que ha sido objeto de distintos procedimientos antidrogas en los últimos años.

    Temas
    Seguí leyendo

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    Detuvieron a dos "tranzas" involucrados en la venta de drogas al menudeo en los barrios Hernández y Newbery

    El camionero murió antes del siniestro vial, según la autopsia, y en el lugar del vuelco faenaron a las vacas

    Robo de bicicleta frente a un local: la DDI Pergamino detuvo a tres sospechosos en barrio Kennedy

    Trata de personas: detuvieron a un prófugo acusado de explotación sexual y violencia

    Robo en Club del Lago: la DDI Pergamino secuestró autos robados y detuvo a un sospechoso en La Guarida

    Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo

    Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria

    Trágico vuelco en la autopista: murió un camionero que despistó y volcó transportando ganado bovino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

    Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos
    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    La joven de 24 años fue demorada tras protagonizar incidentes en la zona céntrica.

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    El reconocido chef argentino desembarcará con un parador gastronómico integral en Villa Ramallo, sobre el corredor que une Buenos Aires con Rosario.

    Villa Ramallo: Christian Petersen abrirá Ruta Brangus KM208, un nuevo parador gastronómico sobre la Ruta 9

    La delegación del Registro Civil de San Pedro cuenta con una nueva conducción a cargo de Dominique Loss, quien asumió la responsabilidad de coordinar el organismo provincial en el distrito.

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil