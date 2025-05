Un mural para el Papa Francisco: memoria viva en el corazón del Barrio 12 de Octubre

Realizan mural Papa Francisco.jpg

En la Parroquia San Cayetano

El mural fue creado por el artista local Juan Suárez y se ubica en la puerta del templo, sobre calle Falucho 864. A lo largo de la jornada se realizó además una posta de salud y se compartió un desayuno comunitario con vecinos y vecinas del barrio. “Quisimos honrar su legado con gestos concretos, como él siempre hizo”, expresaron desde la organización. La elección de la frase no es azarosa. Jorge Mario Bergoglio, elegido Papa en 2013, eligió el nombre de Francisco inspirado en San Francisco de Asís y desde entonces abogó por una Iglesia humilde, cercana a los excluidos y alejada de los lujos y estructuras de poder. “Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”, dijo al poco tiempo de iniciar su pontificado, una idea que sostuvo hasta sus últimos días, incluso con decisiones simbólicas como su pedido de un ataúd sencillo de madera para su funeral. El mural, de colores cálidos y líneas simples, no solo recuerda su figura: transmite un mensaje de esperanza, cercanía y compromiso. Un faro espiritual en el corazón del barrio.