viernes 23 de enero de 2026
    • Un ladrón rompió la vidriera de un local, robó una moto y escapó en segundos: el audaz golpe quedó filmado

    El robo ocurrió de madrugada en un local de avenida Venini, cerca del Cruce de Caminos. El ladrón ingresó tras romper el vidrio y huyó en una moto del comercio.

    23 de enero de 2026 - 15:46
    El ladrón rompió la vidriera con una piedra para perpetrar el robo de la moto que se encontraba en el salón.

    El ladrón rompió la vidriera con una piedra para perpetrar el robo de la moto que se encontraba en el salón.

    LA OPINION

    Un audaz robo quedó registrado por las cámaras de seguridad en la madrugada de este viernes, cuando un delincuente rompió la vidriera del local Autoclima, sobre avenida Venini, irrumpió en el salón comercial y escapó a toda velocidad en una motocicleta perteneciente al comercio, en un hecho ocurrido cerca del Cruce de Caminos.

    El ladrón escapó con la indumentaria sustraída por más que se activaron los sensores, pero abordó una moto para escapar antes que lograran interceptarlo los empleados del local.

    Ladrón robó ropa deportiva en un local de la Peatonal San Nicolás y escapó en moto ante la vista de empleados
    El robo ocurrió en una casa del barrio La Amalia, sobre la calle San Luis en la mañana de este miércoles.

    Violento robo en el barrio La Amalia: maniataron y golpearon a un adulto mayor para robarle todos sus ahorros

    El episodio se registró alrededor de las 4:00 en el local Autoclima, ubicado sobre avenida Venini —ruta nacional 188— en la esquina con Catamarca, una zona de alto tránsito vehicular de la ciudad de Pergamino. Según se pudo reconstruir, el ladrón actuó solo, con el rostro cubierto, y ejecutó la maniobra en cuestión de segundos.

    El robo quedó filmado

    Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran con claridad cómo el delincuente rompe el cristal de la vidriera frontal, genera un hueco de importantes dimensiones y se introduce en el interior del salón comercial. Una vez dentro, se dirige directamente hacia una motocicleta Keller 110 que el comercio utiliza habitualmente para realizar mandados y tareas internas.

    Tras ponerla en marcha, el sujeto amplía el agujero en el vidrio para poder salir montado al rodado y huye rápidamente del lugar, escapando por la misma abertura que había provocado en la vidriera, sin que nadie pudiera intervenir.

    El registro fílmico resulta clave para la investigación, ya que permite observar con nitidez tanto el ingreso como la huida del delincuente, además de su vestimenta y la secuencia completa del robo. Las imágenes ya fueron puestas a disposición de la Policía y de la Fiscalía interviniente.

    Efectivos policiales trabajaron en el lugar tras el aviso al 911 y se inició una causa penal para identificar al autor del hecho y recuperar la motocicleta sustraída. No se descarta que el ladrón haya contado con información previa sobre el interior del comercio y la ubicación del rodado.

